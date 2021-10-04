"Крутий був хлопець": Зеленський зустрівся з батьками Кузьми Скрябіна (фото)

Президент Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з батьками відомого українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) і передав їм орден Героя України.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Указ про присвоєння звання "Герой України" президент підписав ще 17 серпня 2020 року, відзначивши його видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва та громадську діяльність.
В Офіс президента прийшли батько, мати, вдова і дочка Кузьми, орден Зеленський вручив главі сімейства.
"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав глава держави.
Батько Андрія Кузьменка Віктор подякував президенту за велику увагу до пам'яті його сина.
"Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – сказав він.
Смерть Кузьми Скрябіна
- Він не дожив до свого ювілею три з половиною роки – він трагічно загинув у ДТП в районі села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 1915 року. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм Андрій Кузьменко помер на місці.
- Підполковник міліції Ігор Тарнапович, якому було доручено розслідувати справу про трагічну загибель в автокатастрофі 2 лютого на автодорозі Кривий Ріг – Кіровоград Кузьми Скрябіна, розповів, що в останню секунду перед зіткненням Андрій закричав.
- 17 серпня 2021 року Скрябіну виповнилося б 53 роки. Ми зібрали кращі пісні і цитати Кузьми.