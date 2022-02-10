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Кремль готує "слугу народу" на високу посаду в Україні – Ляшко

Павло Заяць Павло Заяць
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10 лютого, 19:19
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Цей нардеп нібито має стати міністром в окупаційному уряді
Ляшко жорстко розкритикував ініціативу Гетманцева щодо газу
Ляшко жорстко розкритикував ініціативу Гетманцева щодо газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив нардепа від "Слуги народу", голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у роботі на Кремль та закликав розслідувати його діяльність на предмет державної зради. На думку Ляшка, Гетманцева готують до міністрів маріонеткового уряду України, підконтрольного Росії.

Таким чином політик відреагував на законопроєкт Гетманцева про різке підвищення ренти на видобуток газу.

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"У результаті Україна зовсім залишиться без власного газу, як раніше, завдяки "реформам" зелених більшовиків – без вітчизняної електроенергії та вугілля. Це і є план Кремля – повна енергетична залежність України і повернення в московське ярмо!" – пише лідер Радикальної партії у Facebook.

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев / Фото: Facebook/Данило Гетманцев

Ляшко висловив упевненість, що Гетманцев – не просто "корисний ідіот, який не усвідомлює, що робить", і додав, що "його антиукраїнські ініціативи абсолютно продумані на користь Кремля".

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Працював помічником у нардепа від Партії регіонів

Політик нагадав, що до потрапляння до Верховної Ради у складі "Слуги народу" Гетманцев 11 років був помічником "регіонала та резидента російської розвідки в Україні Володимира Сівковича".

"Після 2014 року Сівкович переховується в Росії. Британська розвідка стверджує, що Сівкович – один із тих, хто за завданням Кремля зараз займається формуванням маріонеткового уряду України. Я впевнений, що депутат Гетманцев досі перебуває на зв'язку зі своїм шефом Сівковичем і розглядається російськими. спецслужбами на посаду міністра фінансів у маріонетковому уряді України", – зазначив він.

Як наголосив Ляшко, всі законодавчі ініціативи Гетманцева, "за якими Україна потрапляє у залежність від Кремля", мають розслідувати СБУ за статтею "державна зрада".

Володимир Сівкович
Володимир Сівкович / Фото: уніан

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Маріонетковий уряд України: ЗМІ дізналися про плани Путіна

Німецьке видання Bild із посиланням на дані західних спецслужб повідомило, що президент Росії Володимир Путін хоче здійснити державний переворот в Україні, взяти під контроль великі міста, створити маріонеткову владу та приєднати Україну до союзної держави РФ та Білорусі.

Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить маріонеткову "народну раду", яка має замінити собою український парламент.

Потім нібито планується створення підконтрольного Росії "уряду", щоб надати перевороту "виду демократії та правового захисту". Кінцевою метою Кремля видання називає створення "союзної держави" з Білоруссю та Україною у складі.

Як пише Bild, вторгнення Росії може статися "у лютому, але не пізніше березня", якщо Путін "не передумає".

Що запропонував Гетманцев

Голова парламентського комітету з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт №7038 про підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) втричі – з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.

Законопроєкт пропонує диференціювати ренту залежно від ціни продажу газу: чим дорожче продаватиметься газ – тим більшою буде ставка.

Рента збільшуватиметься на 10% за кожні 200 доларів за 1 тис. кубометрів у ціні газу.

Нагадаємо, останнє підвищення ренти на газ 2014 року призвело до падіння видобутку газу та зростання імпорту.

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