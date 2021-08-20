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Коротко і по справі: як Меркель злітала до Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 серпня, 23:52
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20 серпня відбувся робочий візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Росії, де вона обговорила з президентом РФ Володимиром Путіним проблеми України
Візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Росії закінчився. Україна залишилася з усіма своїм проблемами / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Росії закінчився. Україна залишилася з усіма своїм проблемами / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

20 серпня в Москві пройшли переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним. В "конструктивній діловій обстановці" вони обговорили російсько-німецькі відносини, тюремне ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, конфлікти в Україні, Афганістані, Сирії, Лівії та Білорусі.

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Сайт "Сегодня" зібрав реакцію цих політиків на самі ключові питання, висловлену в ході прес-конференції за підсумками переговорів.

Питання Донбасу

Німецький канцлер вважає, що нормандський і мінський формати необхідно зберегти, проте поки немає приводу їх збирати.

"З цим форматом потрібно визначитися дбайливо. Але прогрес не такий, який я хотіла б бачити. І якщо ми знайдемо порядок денний, ми можемо узгодити переговори на вищому рівні. Але нам потрібно знати, про що говорити", – сказала Ангела Меркель.

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Російський лідер заявив , що Мінські домовленості взагалі – міжнародний документ: "Мінські угоди закріплені у відповідній резолюції Радбезу ООН. У цьому сенсі Мінські угоди набули формат норми міжнародного права".

Чий Крим?

Ангела Меркель нагадала Путіну, що Крим – це частина України.

"Наша позиція така, що анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України і ми будемо відстоювати цю позицію", додала Меркель .

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Транзит газу

Путін пообіцяв, що Росія зможе виконати свої зобов'язання по транзитному контракту з Україною.

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"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ через територію України, але ми повинні зрозуміти, на який строк, в якому обсязі. Ми повинні отримати відповідь, в тому числі, від наших європейських партнерів. Скільки ж вони готові у нас закуповувати... Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контрактів на постачання нашим споживачам в Європі ", сказав Путін .

Володимир Путін залишився на своїх позиціях / Фото Reuters
Володимир Путін залишився на своїх позиціях / Фото Reuters

Законопроект по Донбасу

Президент Росії знайшов привід поскаржитися канцлеру Німеччини на дії української влади.

"Таке враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації. І в зв'язку з цим ще раз просимо пані федерального канцлера в тому числі і з урахуванням майбутнього візиту до Києва вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе зобов'язань" , сказав Путін.

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Доля Навального

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Меркель заявила, що зажадала від російської сторони звільнити опозиціонера Олексія Навального.

"Ситуація навколо Навального дуже гнітюча. Вирок йому винесено на підставі рішення суду, яке ЄСПЛ визнав несумірним з обвинуваченням. Для нас це неприйнятно. Я це висловила і зажадала звільнення Навального. Я підкреслила, що будемо і далі стежити за цією справою ", – сказала Меркель .

Що привезе Ангела Меркель від Володимира Путіна, дізнаємося вже через добу / Фото Reuters
Що привезе Ангела Меркель від Володимира Путіна, дізнаємося вже через добу / Фото Reuters

Афганістан

Лідери обговорили і ситуацію, яка склалася в Афганістані після захоплення там влади рухом "Талібан" .

Меркель попросила Москву в ході переговорів з талібами вплинути на них, щоб в країну були допущені гуманітарні місії.

Путін відповів звичне, що не треба втручатися в справи інших країн, тому що це може привести до їх руйнування. " Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язування ззовні чиїхось сторонніх цінностей, прагнення будувати в інших країнах демократії по чужим лекалам, не враховуючи ні історичні, ні національні, ні релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи ", – сказав президент Росії.

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Білорусь

Щодо подій в цій країні кожна зі сторін поставила акцент на різних "больових точках".

"Вважаємо, що суперечності всередині білоруського суспільства можуть бути вирішені тільки в рамках констітуцінно-правового поля і виключно самими білорусами без зовнішнього втручання", – заявив Путін.

За словами Меркель, вона підняла питання мігрантів і засудила застосування людей в якості гібридної зброї: "В контексті Білорусі я різко засудила застосування в якості гібридної зброї людей, що зазнають лиха. Йдеться про ситуації на білорусько-литовському кордоні ".

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