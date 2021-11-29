COVID-19 не відступає з Ради – скільки хворих депутатів

В Україні коронавірусом зараз хворіють п'ятеро народних депутатів та 11 працівників апарату Верховної Ради. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук. УНІАН .
Також він зазначив, що статистика щодо кількості хворих на коронавірус у Раді щодня трохи варіюється.
"У парламенті станом на сьогодні на COVID-19 хворіють п'ять народних депутатів і 11 членів апарату... Щодня статистика варіюється, але не на великий відсоток. І вже деякі депутати, які ще зазначені у нас в офіційній статистиці як хворі, – я спілкувався з ними у вихідні, вони сказали, що у них вже негативний тест, незабаром вони повернуться до роботи", – розповів Стефанчук.
Вакцинація серед парламентаріїв
Віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, як справи із вакцинацією депутатів у Верховній Раді .
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"Великі темпи вакцинації. Я думаю, що десь більше 300 депутатів вакциновано, може навіть 320. Апарат (Ради – Ред.) більше 95%. У нашій фракції ("Слуга народу" – Ред.) більше 200 людей" , – сказав він.
- У Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, публічні пункти вакцинації також розміщуватимуться в готелях, підпорядкованих парламенту.
- Нардеп Михайло Радуцький заявив, що політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.
- Станом на 1 листопада коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.