COVID-19 не відступає з Ради – скільки хворих депутатів

Число хворих на коронавірус не таке велике, зазначив Стефанчук

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В Україні коронавірусом зараз хворіють п'ятеро народних депутатів та 11 працівників апарату Верховної Ради. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук. УНІАН .

Також він зазначив, що статистика щодо кількості хворих на коронавірус у Раді щодня трохи варіюється.

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"У парламенті станом на сьогодні на COVID-19 хворіють п'ять народних депутатів і 11 членів апарату... Щодня статистика варіюється, але не на великий відсоток. І вже деякі депутати, які ще зазначені у нас в офіційній статистиці як хворі, – я спілкувався з ними у вихідні, вони сказали, що у них вже негативний тест, незабаром вони повернуться до роботи", – розповів Стефанчук.

Вакцинація серед парламентаріїв

Віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, як справи із вакцинацією депутатів у Верховній Раді .

"Великі темпи вакцинації. Я думаю, що десь більше 300 депутатів вакциновано, може навіть 320. Апарат (Ради – Ред.) більше 95%. У нашій фракції ("Слуга народу" – Ред.) більше 200 людей" , – сказав він.