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У ЄС запропонували контрвідповідь на ультиматум Росії – ЗМІ дізналися про "план" Борреля

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 09:40
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Жозеп Боррель зробив пропозицію міністрам закордонних справ ЄС
Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"
Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією з безпеки у Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні гарантії безпеки.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на лист Борреля, що опинився в їхньому розпорядженні.

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За даними американського видання, цей лист він нещодавно надіслав міністрам закордонних справ ЄС. Політик наполіг на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу у переговорному процесі з Росією. Він наголосив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки. Борель також ініціював пряму розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Проте пропозицію Борреля підтримали не всі міністри закордонних справ, навіть незважаючи на те, що глава європейської дипломатії пообіцяв "повну узгодженість та координацію з НАТО" при формулюванні європейських пропозицій щодо "контролю над звичайними озброєннями та заходами зміцнення довіри та безпеки".

Переговори США – Росія

  • Росія вимагає від НАТО так званих гарантій безпеки. Зокрема, Кремль хоче, щоб Альянс не розширювався на схід, тобто фактично – щоб не надавав членства Україні.
  • 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
  • Відомо, що Кремль вимагав надати "залізобетонні гарантії", що Україна ніколи не вступить до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.
  • Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.
  • Столтенберг заявляв, що НАТО готується до агресії РФ проти України. Іншими словами, Альянс практично відмовив Москві у задоволенні вимог про нерозширення.

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