У ЄС запропонували контрвідповідь на ультиматум Росії – ЗМІ дізналися про "план" Борреля

Європейський союз хоче бути учасником переговорів між США та Росією з безпеки у Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні гарантії безпеки.
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на лист Борреля, що опинився в їхньому розпорядженні.
За даними американського видання, цей лист він нещодавно надіслав міністрам закордонних справ ЄС. Політик наполіг на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу у переговорному процесі з Росією. Він наголосив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки. Борель також ініціював пряму розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
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Проте пропозицію Борреля підтримали не всі міністри закордонних справ, навіть незважаючи на те, що глава європейської дипломатії пообіцяв "повну узгодженість та координацію з НАТО" при формулюванні європейських пропозицій щодо "контролю над звичайними озброєннями та заходами зміцнення довіри та безпеки".
Переговори США – Росія
- Росія вимагає від НАТО так званих гарантій безпеки. Зокрема, Кремль хоче, щоб Альянс не розширювався на схід, тобто фактично – щоб не надавав членства Україні.
- 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
- Відомо, що Кремль вимагав надати "залізобетонні гарантії", що Україна ніколи не вступить до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.
- Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.
- Столтенберг заявляв, що НАТО готується до агресії РФ проти України. Іншими словами, Альянс практично відмовив Москві у задоволенні вимог про нерозширення.