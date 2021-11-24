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Киву не позбавляли наукового ступеня – МОН розкрило правду

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 11:40
В закладинки
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Нардеп заявляв, що втратив науковий ступінь під час обшуку у його будинку
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа не має ступеня кандидата наук з державного управління
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа не має ступеня кандидата наук з державного управління / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство освіти України не позбавляло нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву ступеня кандидата наук, оскільки і не присуджувало його. Радіо Свобода .

"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – йдеться у коментарі МОН.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки розпочало перевірку матеріалів про надання народному депутату Іллі Киве ступеня кандидата наук .

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Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління, "захистивши" дисертацію, яку йому зарахували, хоча він і не зміг відповісти на запитання вчених. Це викликало великий скандал, тим більше, що, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" та підроблені довідки .

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що дисертацію нардепа Іллі Киви можуть направити на повторний захист де йому доведеться довести, що це його робота і він розбирається у своїй темі.

Без зброї та наукового ступеня

Одного дня – 16 листопада народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива втратив нагородну зброю та наукового ступеня кандидата наук.

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"Під час обшуку влада змусили комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати", – сказав він.

17 листопада глава МВС України Денис Монастирський заявив, що підставою для позбавлення зброї стала негідна поведінка та дії Киви, які дискредитують сам факт її нагородження від імені української держави.

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