Таємний будинок за 21 млн. Журналісти показали, де мешкає Кива (фото)

Пояснити журналістам, кому належить будівля у Козині, нардеп відмовився

Загальна площа будинку – 420 "квадратів". Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива живе у будинку, який не внесено до його декларації.

Про це йдеться у відео-розслідуванні, опублікованому на Youtube-каналі Bihus.info.

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Що відомо

Про будинок стало відомо 16 листопада, коли до нардепа прийшли з обшуком працівники Держбюро розслідувань. Однопартієць Киви, нардеп Вадим Рабінович приїхав до нього в будинок і зняв те, що відбувається на камеру смартфона. Фото та відеофіксацію обшуків він опублікував у соцмережах.

Зіставивши кадри, що потрапили у відео Рабіновича, з оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок у Козині біля Києва.

Фото: Bihus.info

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Зазначається, що це триповерхова будівля із 8 кімнатами, площею 420 "квадратів". Ціна – 21 млн грн, а довгострокова оренда – 120 тис. грн на місяць. Однак ні купівлі будинку, ні витрат на його оренду немає в декларації Іллі Киви.

Фото: Bihus.info

При цьому і Рабінович, і сам Кива у своїх повідомленнях про обшуки говорили про цей будинок як про житло Киви.

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Автомобіль Ківи

Також біля будинку журналісти зафіксували автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви – Олександра Даниленка.

Журналісти зазначили, що деякі зі своїх відео, які Кива публікує в соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, вказаному в декларації (власність брата, яким нардеп користується).

Фото: Bihus.info

Безпосередньо під час обшуку Кива пояснював, що це будинок, де проживає його дворічна дитина.

На прохання журналістів Bihus.Info пояснити, кому належить будинок у Козині, Кива у грубій формі відмовився від коментарів.

Зброя та обшуки у Киви