Таємний будинок за 21 млн. Журналісти показали, де мешкає Кива (фото)

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива живе у будинку, який не внесено до його декларації.
Про це йдеться у відео-розслідуванні, опублікованому на Youtube-каналі Bihus.info.
Що відомо
Про будинок стало відомо 16 листопада, коли до нардепа прийшли з обшуком працівники Держбюро розслідувань. Однопартієць Киви, нардеп Вадим Рабінович приїхав до нього в будинок і зняв те, що відбувається на камеру смартфона. Фото та відеофіксацію обшуків він опублікував у соцмережах.
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Зіставивши кадри, що потрапили у відео Рабіновича, з оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок у Козині біля Києва.
Зазначається, що це триповерхова будівля із 8 кімнатами, площею 420 "квадратів". Ціна – 21 млн грн, а довгострокова оренда – 120 тис. грн на місяць. Однак ні купівлі будинку, ні витрат на його оренду немає в декларації Іллі Киви.
При цьому і Рабінович, і сам Кива у своїх повідомленнях про обшуки говорили про цей будинок як про житло Киви.
Автомобіль Ківи
Також біля будинку журналісти зафіксували автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви – Олександра Даниленка.
Журналісти зазначили, що деякі зі своїх відео, які Кива публікує в соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, вказаному в декларації (власність брата, яким нардеп користується).
Безпосередньо під час обшуку Кива пояснював, що це будинок, де проживає його дворічна дитина.
На прохання журналістів Bihus.Info пояснити, кому належить будинок у Козині, Кива у грубій формі відмовився від коментарів.
Зброя та обшуки у Киви
- 16 листопада вдома у Киви проходили обшуки. Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "ношення, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через опубліковане ним у жовтні відео.
- У той же день глава МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата від права носити нагородну зброю, видану йому у 2015 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
- Кива заявив, що позбавлення його зброї порушує закон, оскільки немає рішення суду, і він буде звертатися до суду.