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"Ківа – контужений, він під опікою" – Рабінович відверто розповів про депутата "ОПЗЖ"

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 12:57
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Для Рабіновича Ківа один із найцінніших людей для партії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович вважає Іллю Ківу чесною та правильною людиною, тому і захищає.Про це політик розповів в ефірі телеканалу " Україна 24 ", Коментуючи виняток із фракції свого колеги.

За його словами, "Ківа перебуває під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить".

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Також політик зазначив, що Ківа – "один із найцінніших людей в партії "ОПЗЖ".

"Ківа людина воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. І те, що він говорив, я можу прочитати вам. Це людина, яка пройшла усвідомлення.

Рабінович підкреслив також, що його колега надто емоційний, проте він його захищатиме за будь-якої ситуації.

"Те, що він – людина нервова, імпульсивна, дуже чесна, – так, це сьогодні не цінується ніким. Те, що вона може сказати щось не те, – буває. Ви мене вибачте, Ківа – відкрита і чесна людина, і я його захищав і захищатиму", – розповів він.

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Історія з "виключенням" Ківи з ОПЗЖ

  • 21 жовтня Ківа заявив журналістам, що його виключили із партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було ухвалено відповідне рішення.
  • Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, зокрема вітанням Путіна.
  • Не минуло й години, як у керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко та Рабінович спростували виняток Ківи.

Скандали з Ківою

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