"Ківа – контужений, він під опікою" – Рабінович відверто розповів про депутата "ОПЗЖ"

Для Рабіновича Ківа один із найцінніших людей для партії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович вважає Іллю Ківу чесною та правильною людиною, тому і захищає.Про це політик розповів в ефірі телеканалу " Україна 24 ", Коментуючи виняток із фракції свого колеги.

За його словами, "Ківа перебуває під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить".

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Також політик зазначив, що Ківа – "один із найцінніших людей в партії "ОПЗЖ".

"Ківа людина воювала, контужена. Він був затятим прихильником будь-якої війни. І те, що він говорив, я можу прочитати вам. Це людина, яка пройшла усвідомлення.

Рабінович підкреслив також, що його колега надто емоційний, проте він його захищатиме за будь-якої ситуації.

"Те, що він – людина нервова, імпульсивна, дуже чесна, – так, це сьогодні не цінується ніким. Те, що вона може сказати щось не те, – буває. Ви мене вибачте, Ківа – відкрита і чесна людина, і я його захищав і захищатиму", – розповів він.

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Історія з "виключенням" Ківи з ОПЗЖ

21 жовтня Ківа заявив журналістам, що його виключили із партії. За його словами, мовляв, голова полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію, де нібито було ухвалено відповідне рішення.

Сам нардеп після таких новин розповідав, що він міг не влаштовувати політсилу, наприклад, своїми скандальними висловлюваннями, зокрема вітанням Путіна.

Не минуло й години, як у керівництві партії заявили, що це все фейк – співголови ОПЗЖ Бойко та Рабінович спростували виняток Ківи.

Скандали з Ківою