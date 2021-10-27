Китай розробив підводну вибухівку, здатну руйнувати порти та топити авіаносці США

Перші випробування нової зброї пройшли успішно

Заявляється, що підводна вибухівка небезпечна для авіаносців США / Колаж "Сьогодні"

Державні ЗМІ Китаю повідомили про успішне випробування нового виду підводної зброї, яка здатна руйнувати порти супротивників і навіть авіаносці США. Внаслідок випробування надводний об'єкт був повністю знищений через потужну вибухову хвилю.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

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Нова зброя

"Китай здійснив своє перше в історії знесення порту з використанням підводної вибухівки – тактика, яка, за повідомленнями державних ЗМІ, може бути використана проти США у разі війни. Військові Пекіну провели випробування у суботу, використовуючи підводні заряди, щоб знищити причал у невідомому місці десь у Китаї ", – йдеться у повідомленні видання.

Державна китайська газета Global Times пише, що ця технологія призначена для відрізання ворожих ліній постачання у разі конфлікту. "Коли порти будуть зруйновані, вийде з ладу матеріально-технічна підтримка супротивника. Його військові сили будуть розосереджені, і в результаті не залишиться жодних шансів у військовому зіткненні", – повідомило джерело видання з китайського військового керівництва.

При цьому видання додає, що атаки з використанням підводних набоїв зроблять вразливими авіаносці США.

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Ситуація

Протистояння Китаю зі США триває вже не один рік.