Китай розробив підводну вибухівку, здатну руйнувати порти та топити авіаносці США

Державні ЗМІ Китаю повідомили про успішне випробування нового виду підводної зброї, яка здатна руйнувати порти супротивників і навіть авіаносці США. Внаслідок випробування надводний об'єкт був повністю знищений через потужну вибухову хвилю.
Про це повідомляє британська газета Daily Mail.
Нова зброя
"Китай здійснив своє перше в історії знесення порту з використанням підводної вибухівки – тактика, яка, за повідомленнями державних ЗМІ, може бути використана проти США у разі війни. Військові Пекіну провели випробування у суботу, використовуючи підводні заряди, щоб знищити причал у невідомому місці десь у Китаї ", – йдеться у повідомленні видання.
Державна китайська газета Global Times пише, що ця технологія призначена для відрізання ворожих ліній постачання у разі конфлікту. "Коли порти будуть зруйновані, вийде з ладу матеріально-технічна підтримка супротивника. Його військові сили будуть розосереджені, і в результаті не залишиться жодних шансів у військовому зіткненні", – повідомило джерело видання з китайського військового керівництва.
При цьому видання додає, що атаки з використанням підводних набоїв зроблять вразливими авіаносці США.
Ситуація
Протистояння Китаю зі США триває вже не один рік.
- Сполучені Штати вважають, що Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами, що є відхиленням від домовленостей.
- У вересні 45 президент США Дональд Трамп звинуватив нинішню американську адміністрацію в тому, що залишена в Афганістані військова техніка буде використана Росією та Китаєм для створення ними своїх аналогів.
- За шкоду від пандемії коронавірусу Китай має виплатити США та іншим країнам світу щонайменше 10 трильйонів доларів, вважає Дональд Трамп.