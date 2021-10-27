Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

Китай розробив підводну вибухівку, здатну руйнувати порти та топити авіаносці США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 20:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перші випробування нової зброї пройшли успішно
Заявляється, що підводна вибухівка небезпечна для авіаносців США / Колаж "Сьогодні"
Заявляється, що підводна вибухівка небезпечна для авіаносців США / Колаж "Сьогодні"

Державні ЗМІ Китаю повідомили про успішне випробування нового виду підводної зброї, яка здатна руйнувати порти супротивників і навіть авіаносці США. Внаслідок випробування надводний об'єкт був повністю знищений через потужну вибухову хвилю.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

Реклама

Нова зброя

"Китай здійснив своє перше в історії знесення порту з використанням підводної вибухівки – тактика, яка, за повідомленнями державних ЗМІ, може бути використана проти США у разі війни. Військові Пекіну провели випробування у суботу, використовуючи підводні заряди, щоб знищити причал у невідомому місці десь у Китаї ", – йдеться у повідомленні видання.

Державна китайська газета Global Times пише, що ця технологія призначена для відрізання ворожих ліній постачання у разі конфлікту. "Коли порти будуть зруйновані, вийде з ладу матеріально-технічна підтримка супротивника. Його військові сили будуть розосереджені, і в результаті не залишиться жодних шансів у військовому зіткненні", – повідомило джерело видання з китайського військового керівництва.

При цьому видання додає, що атаки з використанням підводних набоїв зроблять вразливими авіаносці США.

Реклама

Ситуація

Протистояння Китаю зі США триває вже не один рік.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти