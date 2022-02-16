Китай звинуватив США у підриві економіки України

Представник МЗС Китаю розкритикував нібито роздмухування загрози

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Китаї заявили, що "роздмухування Вашингтоном загрози війни "завдало удару по економіці та соціальній стабільності України. Таку думку висловив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, передає ТАРС.

"Протягом останніх кількох днів американська сторона роздмухувала загрозу війни, штучно створювала напружену атмосферу, що завдало серйозного удару по економіці, соціальній стабільності та умовах життя народу України, а також посилило опір у просуванні переговорів та діалогу відповідних сторін", – заявив китайський дипломат.

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Веньбінь висловив сподівання, що західні країни перестануть "поширювати неправдиву інформацію" і почнуть робити більше для сприяння миру, взаємній довірі та співпраці.

Загроза війни

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною з'являлося дедалі більше побоювань, що Росія розпочне наступальні дії. Американська агенція Bloomberg повідомила, посилаючись на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого Прогнозований ракетний удар по Україні у вказаний час не відбувся.

15 лютого стало відомо, що Росія почала відводити війська від українських кордонів. Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань.

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Водночас розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Три перші президенти України закликали країни, що підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум), негайно надати Києву ці гарантії.

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