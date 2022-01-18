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Який план захисту України? Від Зеленського вимагають пояснень

Павло Заяць Павло Заяць
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18 січня, 22:00
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Вся світова спільнота, окрім Зеленського, готова захищати Україну від Росії, вважає Арсеній Яценюк

Президент України Володимир Зеленський має негайно звернутися до нації та звітувати про заходи щодо захисту країни, а Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання за участю президента, уряду, військового командування.

Таку думку висловив у Facebook експрем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

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Він наголосив, що ймовірність нападу Росії на Україну збільшується: "Путін продовжує ескалацію проти України та нарощує шантаж".

"Захід став чітко на захист України. Все світове співтовариство б'є у дзвони на захист України. Все, крім керівництва України. Адже воно зайняте боротьбою з Петром Порошенком, а не боротьбою проти агресії", – зазначив він.

Зеленський, за словами Яценюка, має невідкладно звернутися до нації "і сказати людям правду про те, чого очікувати і що робитиме влада для захисту країни".

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Він також наголосив, що має бути скликане позачергове надзвичайне засідання Верховної Ради України за участю президента, уряду та військового командування.

"РНБО України має працювати у щоденному режимі та стати органом координації оборони держави. "Усі національні сили мають об'єднатися для найвищої мети – захисту України. Історія нам не пробачить помилки чи поразки. Історія поважає відважних та гідних", – наголосив експрем'єр.

Загроза вторгнення Росії в Україну

  • 12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів — нібито через загрозу розширення НАТО.
  • Крім того, Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО.
  • Експерти прогнозують, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ. Але, як стало відомо The New York Times, напад можуть перенести через погоду.
  • Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України. Причина в тому, що Москва не досягла своєї мети на переговорах із США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав авторську статтю для французького видання Le Figaro, у якій запропонував Росії довести, що вона не планує нападати на Україну. Він підкреслив, що Москва ніколи не мала правдоподібної причини для того, щоб стягувати понад сто тисяч військових до кордонів України і нагнітати військову риторику.

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18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
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