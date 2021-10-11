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Як виглядає будинок в селі, де жив Антон Поляков зі своєю сім'єю (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 жовтня, 11:44
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Журналістка "Сьогодні" знайшла будинок нардепа в Чернігівській області

У Киїнці Чернігівській області сім'я Антона Полякова, про смерть якого стало відомо в ніч з 7-го на 8-ме жовтня, має будинок. Село немаленьке – населення близько двох з половиною тисяч осіб. Інфраструктура типова: всі головні будівлі (адміністрація, будинок культури, школа, магазин) розташовані в центрі. А навколо – приватні будинки і городи.

"Сьогодні" побували там і розшукали будинок сім'ї політика. Особняк розташований в оточенні двометрового паркану з кам'яних блоків практично посеред поля. Будинки навколо є, але між ними відстань в десяток метрів і висока трава, що її косили з літа.

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Споруда не помпезна, але досить доглянута. Судячи із записів у декларації, яку Поляков подавав до НАЗК, площа будинку становить майже 125 м², а вся ділянка – трохи більша за десять соток. Земля в цьому місці коштує загалом 5-6 тисяч доларів за десяту частину гектара.

За інформацією сусідів, родина Полякових заселилася в новобуд 3-4 роки тому, ще до того, як Антон Едуардович пішов у політику. Зараз там живуть його дружина і дві дочки. За високим парканом проглядається навіс для барбекю, батут і споруда, схожа на альтанку чи дитячий будиночок.

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Поруч із вхідною хвірткою був припаркований автомобіль – Nissan Qashqai синього кольору 2021-го року випуску. У декларації цей транспортний засіб не значиться. Цілком ймовірно, що просто не встигли внести свіжу покупку в документ.

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Що відомо про смерть Полякова?

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано і він помер – медики не змогли його відкачати. За результатами розтину, смерть наступила внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причини смерті нардепа.
  • Перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше писали, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон.
  • Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон добровільно, а от отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

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