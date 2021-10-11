Як виглядає будинок в селі, де жив Антон Поляков зі своєю сім'єю (фото, відео)

Журналістка "Сьогодні" знайшла будинок нардепа в Чернігівській області

У Киїнці Чернігівській області сім'я Антона Полякова, про смерть якого стало відомо в ніч з 7-го на 8-ме жовтня, має будинок. Село немаленьке – населення близько двох з половиною тисяч осіб. Інфраструктура типова: всі головні будівлі (адміністрація, будинок культури, школа, магазин) розташовані в центрі. А навколо – приватні будинки і городи.

"Сьогодні" побували там і розшукали будинок сім'ї політика. Особняк розташований в оточенні двометрового паркану з кам'яних блоків практично посеред поля. Будинки навколо є, але між ними відстань в десяток метрів і висока трава, що її косили з літа.

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Споруда не помпезна, але досить доглянута. Судячи із записів у декларації, яку Поляков подавав до НАЗК, площа будинку становить майже 125 м², а вся ділянка – трохи більша за десять соток. Земля в цьому місці коштує загалом 5-6 тисяч доларів за десяту частину гектара.

За інформацією сусідів, родина Полякових заселилася в новобуд 3-4 роки тому, ще до того, як Антон Едуардович пішов у політику. Зараз там живуть його дружина і дві дочки. За високим парканом проглядається навіс для барбекю, батут і споруда, схожа на альтанку чи дитячий будиночок.

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Поруч із вхідною хвірткою був припаркований автомобіль – Nissan Qashqai синього кольору 2021-го року випуску. У декларації цей транспортний засіб не значиться. Цілком ймовірно, що просто не встигли внести свіжу покупку в документ.

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