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Як буде працювати транспорт під час карантину? Кабмін затвердив нові правила

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 жовтня, 17:31
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Обмеження стосуватимуться лише міжрегіональних перевезень – для міських і внутрішньообласних правила поки не змінилися
В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту
В Україні зміняться правила роботи громадського транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Вони почнуть діяти з 21 жовтня.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" областях будуть дозволені тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде один з таких документів:

  • документ про повний курс вакцинації;
  • якщо "жовта зона" – вистачить і документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини;
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозової вакцини або двома дозами дводозової вакцини, які дозволені ВООЗ, негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання людини від ковіду, підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який діє 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобуси, літаки і поїзди – маршрути міжобласного сполучення. Однак ці правила не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за дотримання правил буде нести перевізник.

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють обмеження:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або заполненностью залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповністю у залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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