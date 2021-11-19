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Відомого українського блогера-автомобіліста депортували із Грузії – фото

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 17:37
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Тбілісі стає негостинною країною для громадян України
Павло Кашчук так і не покатався гірськими стежками Грузії / Колаж "Сьогодні"
Павло Кашчук так і не покатався гірськими стежками Грузії / Колаж "Сьогодні"

Грузія перестала впускати до себе не лише українських журналістів, а й блогерів. Відомий український блогер на автомобільні теми Паша Кашчук повідомив, що грузинська влада не дозволила йому в'їхати до країни.

Депортація

"Депортації. Поки що Саквартелло (або Грузія)! Напевно не назавжди… хоча бажання повертатись немає… Довгоочікуваний відпочинок закінчився надто швидко ще в аеропорту. Летимо додому, дякую, що хоч не в Ростов (від душі). Совок у цій країні, на жаль, не був переможений і, схоже, повністю відродився. Російський світ на черзі, генацвалі! Жаль вас, браття!", – написав на своїй сторінці у Фейсбуці Паша Кашчук.

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Блогер зазначив, що причин депортації в аеропорту Тбілісі йому не повідомили, а документи на депортацію з паспортом він отримає тільки після прильоту в Україну.

Що відбувається

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