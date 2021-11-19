Відомого українського блогера-автомобіліста депортували із Грузії – фото

Грузія перестала впускати до себе не лише українських журналістів, а й блогерів. Відомий український блогер на автомобільні теми Паша Кашчук повідомив, що грузинська влада не дозволила йому в'їхати до країни.
Депортація
"Депортації. Поки що Саквартелло (або Грузія)! Напевно не назавжди… хоча бажання повертатись немає… Довгоочікуваний відпочинок закінчився надто швидко ще в аеропорту. Летимо додому, дякую, що хоч не в Ростов (від душі). Совок у цій країні, на жаль, не був переможений і, схоже, повністю відродився. Російський світ на черзі, генацвалі! Жаль вас, браття!", – написав на своїй сторінці у Фейсбуці Паша Кашчук.
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Блогер зазначив, що причин депортації в аеропорту Тбілісі йому не повідомили, а документи на депортацію з паспортом він отримає тільки після прильоту в Україну.
Що відбувається
- Після арешту в Грузії громадянина України, третього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі місцева влада стала дуже уважно стежити за тими, хто прибуває з нашої країни.
- Першим не пропустили 27 жовтня Дмитра Гордона, які й не приховував, що збирався підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі.
- Тоді стало відомо, що в країну не допустили українського адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця. Його також завернули додому прямо в аеропорту.
- Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову поки що пускають до країни. Але 16 листопада вона не була допущена до ув'язненого Саакашвілі.