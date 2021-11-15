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"Хочу попередити ділків": Рєзніков розповів про покарання за допомогу мігрантам

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 10:15
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У свою чергу секретар РНБО Данілов налякав українців кримінальною статтею
Резніков просить українців не допомагати мігрантам на кордоні з Білоруссю. Колаж "Сьогодні"
Резніков просить українців не допомагати мігрантам на кордоні з Білоруссю. Колаж "Сьогодні"

Поки на білорусько-польському кордоні триває жорстке протистояння, Україна теж готується. Міністр оборони Олексій Резніков попередив жителів прикордонних з Білоруссю областей про відповідальність за допомогу мігрантам у перетині українського кордону.

Про це він сказав на брифінгу.

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Він попросив ЗМІ поширити важливе звернення до українців.

"Хочу попередити тих ділків, які мешкають у п'яти областях, що межують із Білоруссю і планують заробляти на допомозі незаконним мігрантам потрапити всередину країни – це буде проти національних інтересів країни. Це питання національної безпеки. Хто надаватиме таку допомогу за гроші і продаватиме країну, відповідатиме серйозно за законом", – сказав Резніков.

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов нагадав, що у квітні 2014 року було скасовано кримінальну статтю за незаконний перетин кордону, але залишилася кримінальна стаття за допомогу в організації незаконного перетину кордону.

Міграційна загроза для України

  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло. У прикордонних з Білоруссю областях пройдуть навчання територіальної оборони – українців підготують до можливого протистояння з мігрантами.
  • Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголошує, що Росія має намір перенаправити мігрантів до України. Політик вважає, що міграційне питання – це не лише проблема ЄС, а й України

Читайте також у нашій статті, чи варто нам боятися напливу мігрантів Лукашенка.

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15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

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