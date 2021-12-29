Готуються до війни із РФ? США залишили у Середземному морі атомний авіаносець

Ударна група з п'яти кораблів мала відправитися на Близький Схід, але тепер затримається

Найновіший атомний авіаносець США USS Gerald Ford. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився залишити американське ударне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Harry S. Truman в акваторії Середземного моря через ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представника Пентагону.

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Авіаносець у складі ударної групи з п'яти кораблів ВМС США повинен був вирушити на Близький Схід, проте, за словами представника Міноборони, "плани змінилися".

Як повідомляється, зміна в розкладі USS Harry S. Truman та кораблів відображає необхідність постійної присутності в Європі. Як сказав чиновник, це необхідно, щоб заспокоїти союзників та партнерів США у регіоні.

Ударна група Harry S. Truman включає п'ять американських кораблів – крейсер USS San Jacinto та есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely та USS Jason Dunham. Також із ними знаходиться фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

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