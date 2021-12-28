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"Готов зібрати 100 тис. воїнів" – Кадиров знову заявив про захоплення України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 21:18
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Лідер Чечні вважає, що Київ веде зрадницьку політику стосовно слов'янських народів
Захисники слов'янських народів / Колаж "Сьогодні"
Захисники слов'янських народів / Колаж "Сьогодні"

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров повідомив, що йому не важко зібрати 100-тисячну армію бойовиків і виїхати в будь-яку точку світ. Ця заява стала продовженням його слів, що "українці наш народ" та Україну можуть приєднати до Росії.

Про це повідомило агентство ТАРС.

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Нові загрози

"Армія, яка у нас є це Міністерство оборони, Національна гвардія, поліція, спецслужби. Щоб наказувати тим, хто служить у структурах, є командири і головнокомандувач. Я народився воїном, виріс серед воїнів і вважаю себе воїном, тому я на 100% упевнений, що за певний час можу зібрати близько 100 тис. таких же воїнів, які готові виїхати до будь-якої точки світу ", – додав Кадиров.

При цьому Кадиров заявив, що його слова про можливе приєднання України до Росії є його особистою думкою.

"Мені ніколи ніхто не говорив робити заяви стосовно України чи інших держав. Я не говорив від імені голови Чеченської Республіки, я говорив як Рамзан Кадиров, як громадянин РФ, який непокоїться за свою республіку, народ та державу. Те, що я сказав про Зеленського, про Україну, і зараз повторю: вони ведуть зрадницьку політику стосовно слов'янських народів", – продовжив глава Чечні.

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Ситуація

  • 26 грудня Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії. При цьому він наголосив, що це може статися, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.
  • Народний депутат Євген Шевченко зажадав від голови Чеченської Республіки вибачень за його слова про приєднання України до Чечні. Нардеп наголосив, що це образа всього українського народу.
  • Чеченці, які живуть в Україні, готові зустріти лідера Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова в нашій країні, щоправда, не з хлібом і сіллю, а зі зброєю в руках. Про це заявив представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв.

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