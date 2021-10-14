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Готовий віддати життя за Грузію – нове звернення Саакашвілі з в'язниці

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 жовтня, 17:00
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Зараз експрезидент Грузії перебуває у в'язниці в місті Руставі
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який продовжує голодувати, заявив, що готовий ціною власного життя допомогти країні.

Про це політик сказав в письмовому інтерв'ю телеканалу Mtavari Atkhi.

"Сьогодні грузинське суспільство не бачить мене візуально і не чує у лайві мій голос. І якщо я не зможу допомогти країні своїм життям, може, моя смерть освітить їй шлях. Я говорю це без якої б то не було патетики", – відповів Саакашвілі на питання про те, чому він оголосив голодування і чи думав, що це може погано скінчитися.

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Відзначимо, він уже голодує 14 днів. За словами лікаря експрезидента і його соратників, стан здоров'я ув'язненого значно погіршився.

Крім того, в інтерв'ю Саакашвілі повідомив, що повернувся на батьківщину через непереборну і безмежну тугу.

"Кожну ніч снилися різні місця в Грузії" , – додав він.

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Також експрезидент повідомив, що хотів повернутися додому після того як побачив в Грузії "демографію, геополітику і колапс внутрішніх інститутів".

Саакашвілі пише, що це була його не перша спроба приїзду до Грузії.

"Все вийшло не зовсім так, як я планував. Щось було зроблено так, що перша спроба ледве не закінчилася трагічно. В цілому, це був не рейс бізнес-класом, ні те, що зараз описують в ЗМІ", – уточнив він.

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Саакашвілі також розповів, що за чотири дні таємного знаходження в Грузії він відвідав Батумі, Кутаїсі, Поті, Ланчхуті, а також встиг з'їсти хачапурі. У Тбілісі він замовив хінкалі, але не встиг їх доїсти до затримання.

Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

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