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"Слугу народу" оштрафували за "гонку" на Porsche – скільки заплатить депутат

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 15:42
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22 листопада Куницький порушив правила дорожнього руху
"Слуга народу" Куницький порушив ПДР у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
"Слуга народу" Куницький порушив ПДР у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького оштрафували за порушення правил дорожнього руху у Харкові на 340 грн. Зокрема, за порушення вимоги дорожнього знаку 5.16 (напрямки руху смугами).

Про це Суспільному повідомив речник патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук.

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Він зазначив, що на сплату штрафу водій має 15 діб, на оскарження постанови – 10 діб.

Що відомо

  • 22 листопада патрульні поліцейські зупинили автомобіль Porsche Panamera депутата Куницького на вулиці Сумській у Харкові.
  • Депутат Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Анатолій Козловський розповів, що зазвичай у таких випадках протокол складається інспектором на місці, але Олександр відмовився і переніс розгляд справи в УПП, але сам не прийшов, натомість прийшов його адвокат і теж написав клопотання про перенесення справи. Також кажуть, що у Олександра вже є 4 несплачені штрафи
  • Після цього начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін запропонував виключити народного депутата Олександра Куницького із парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у жорстку ДТП на трасі Київ – Одеса.

Також нагадаємо, у Львові на площі Міцкевича нардеп від "слуг" Олександр Юрченко скоїв ДТП.

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