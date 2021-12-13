Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Влада Події

Гогілашвілі потрапив до бази "Миротворця" – у чому його звинувачують

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 грудня, 12:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед причин внесення чиновника до бази називають порушення законодавства України
Причиною внесення до бази стали його скандали на блокпосту та з поліцією у Києві
Причиною внесення до бази стали його скандали на блокпосту та з поліцією у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Після скандалу на одному з блокпостів на Донбасі заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі внесли до списку бази даних сайту "Миротворець".

У чому звинувачують Гогілашвілі

"Гогілашвілі звинувачують у "нападі на поліцейських, які виконують службові обов'язки", "присвоєнні повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України", а також у "порушенні законодавства України про громадянство", – йдеться у повідомленні сайту.

Також на сайті розміщено інформацію про наявність у чиновника паспорта громадянина РФ. Його політик отримав ще 2012 року. Раніше цю інформацію повідомляли журналісти-розслідувачі.

Реклама

13 грудня Кабінет міністрів України звільнив Гогілашвілі за його поведінку з поліцейськими у Києві та на Донбасі.

Скандали

11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи. Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра та вимагає його звільнення.

Реклама

Пізніше було опубліковано ще одне відео. На ньому автомобіль Гогілашвілі зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Це дуже розлютило чиновника. Він почав нецензурно висловлюватись на адресу правоохоронців і обурюватися, чому "не впізнали начальство".

Російський слід

У Олександра Гогілашвілі є паспорт громадянина РФ та індивідуальний податковий номер у Росії. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Коли Гогілашвілі став заступник міністра, ЗМІ знайшли на його сторінці у російській соцмережі "Однокласники" фото з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим. Деякі російські сайти писали, нібито раніше Гогілашвілі був помічником Валуєва.

Реклама

Що пов'язує із Зеленським

Дружина чиновника – Марія Левченко, яка знайома із президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли вони разом працювали у "95 Кварталі". Левченко після виборів отримала "підвищення". З 2019 року вона працює особистим секретарем президента. Відомо, що Марія більшість робочого часу проводить у кабінеті Володимира Зеленського.

Читайте детальніше, хто такий Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

61 210

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти