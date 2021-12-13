Гогілашвілі потрапив до бази "Миротворця" – у чому його звинувачують

Серед причин внесення чиновника до бази називають порушення законодавства України

Причиною внесення до бази стали його скандали на блокпосту та з поліцією у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Після скандалу на одному з блокпостів на Донбасі заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі внесли до списку бази даних сайту "Миротворець".

У чому звинувачують Гогілашвілі

"Гогілашвілі звинувачують у "нападі на поліцейських, які виконують службові обов'язки", "присвоєнні повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України", а також у "порушенні законодавства України про громадянство", – йдеться у повідомленні сайту.

Також на сайті розміщено інформацію про наявність у чиновника паспорта громадянина РФ. Його політик отримав ще 2012 року. Раніше цю інформацію повідомляли журналісти-розслідувачі.

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13 грудня Кабінет міністрів України звільнив Гогілашвілі за його поведінку з поліцейськими у Києві та на Донбасі.

Скандали

11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи. Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра та вимагає його звільнення.

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Пізніше було опубліковано ще одне відео. На ньому автомобіль Гогілашвілі зупинили патрульні поліцейські для перевірки документів. Це дуже розлютило чиновника. Він почав нецензурно висловлюватись на адресу правоохоронців і обурюватися, чому "не впізнали начальство".

Російський слід

У Олександра Гогілашвілі є паспорт громадянина РФ та індивідуальний податковий номер у Росії. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Коли Гогілашвілі став заступник міністра, ЗМІ знайшли на його сторінці у російській соцмережі "Однокласники" фото з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим. Деякі російські сайти писали, нібито раніше Гогілашвілі був помічником Валуєва.

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Що пов'язує із Зеленським

Дружина чиновника – Марія Левченко, яка знайома із президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли вони разом працювали у "95 Кварталі". Левченко після виборів отримала "підвищення". З 2019 року вона працює особистим секретарем президента. Відомо, що Марія більшість робочого часу проводить у кабінеті Володимира Зеленського.

Читайте детальніше, хто такий Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту.