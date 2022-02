Глава Пентагону прибув до Брюсселя на зустріч з міністрами оборони країн НАТО

Увечері, 15 лютого, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з керівництвом НАТО і міністрами оборони країн Альянсу, щоб обговорити ситуацію навколо України.

Про це йдеться у Twitter Ллойда Остіна.

Just landed in Brussels, Belgium, where Ill be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO@USAmbNATOpic.twitter.com/NpagqIHp9m