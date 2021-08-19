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Глава Нацполіції в Одеській області Олег Бех подав у відставку: ким його замінять

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 серпня, 14:13
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Олег Бех підтвердив "Сегодня" свою відставку. На його місце називають Миколу Семенишина, який зараз очолює поліцію Донецької області
Олег Бех йде з поста начальника поліції Одеської області, на його місце може прийти Микола Семенишин / Колаж "Сегодня"
Олег Бех йде з поста начальника поліції Одеської області, на його місце може прийти Микола Семенишин / Колаж "Сегодня"

Після зміни голови Міністерства внутрішніх справ України відбувається зміна начальників обласних Держуправлінь Національної поліції (ГУНП). З'явилася інформація, що у відставку подав глава Нацполіції в Одеській області генерал Олег Бех. Його місце може зайняти начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин.

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"Кадрові перестановки будуть", – повідомили "Сегодня" в МВС, відповідаючи на наше запитання про те, чи дійсно керівник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин займе місце начальника поліції Одеської області.

У свою чергу, начальник поліції Одеської області генерал Олег Бех в ексклюзивному коментарі для "Сегодня" підтвердив лише своє звільнення.

"Планується. Можливо, піду в наукову діяльність", – повідомив нам Олег Бех.

Що відомо про Миколу Семенишина

Микола Семенишин вже йшов на пенсію, але повернувся робити реформу поліції після Революції Гідності
Микола Семенишин вже йшов на пенсію, але повернувся робити реформу поліції після Революції Гідності

  • Народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області.
  • У 1990 році вступив на службу в органи внутрішніх справ в взвод патрульно-постової служби міліції в Кам'янці-Подільському.
  • Працював в підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції на заході України.
  • У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ "СУППР" в Києві. У 2012 році став директором компанії.
  • Після Революції гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 -2017 роках – начальник ГУПМ в Хмельницькій області.
  • З вересня 2017 року – начальник ГУНП в Донецькій області.

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Декларація

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Згідно декларації начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області Миколи Семенишина за 2020 рік, його сім'я має:

  • в Кам'янець-Подільському квартиру 93,3 кв.м;
  • в Маріуполі квартиру 91,9 кв.м;
  • в Маріуполі кімнату 36 кв.м;
  • в Кам'янець-Подільському земельну ділянку 30 кв.м;
  • автомобіль RENAULT 2017 року випуску.

Ніякі цінності в декларації не вказані. З грошовий накопичень значаться 15 тисяч доларів і 105 тисяч гривень.

Низка відставок

  • 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті .
  • 21 липня уряд звільнив заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.
  • 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенко з посади заступника міністра внутрішніх справ, який теж працював з Аваковим з 2014 року.
  • Новими заступниками стали Мері Акопян (була раніше директором департаменту міжнародного співробітництва МВС) і Богдан Драпятий (очолював секретаріат правоохоронного комітету Верховної Ради, керівником якого до переходу в МВС був Монастирський).
  • 11 серпня повідомив про свою відставку керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

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