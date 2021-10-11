Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Влада Події

Глава МЗС Австрії став новим канцлером

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 жовтня, 15:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній канцлер тепер займе крісло депутата Національної ради
Призначений канцлер Австрії Александер Шалленберг. Фото: esan.tv
Призначений канцлер Австрії Александер Шалленберг. Фото: esan.tv

Александер Шалленберг сьогодні, 11 жовтня, прийняв присягу на посаду канцлера Австрії.

Про це повідомляє AFP.

Реклама

Зазначимо, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив в суботу, що через розслідування, яке ведеться стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою, він прийняв рішення залишити пост канцлера Австрії.

Читайте також:

Глибоко вражені. У МЗС Австрії відреагували на смерть білоруса Шишова в Києві

Реклама

Що відомо про корупційний скандал

  • В Австрії заглибився політична криза через корупційний справи проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції зажадали зміни глави уряду. Після цього Курц заявив, що йде у відставку і запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберг в якості свого наступника.
  • Себастьян Курц вже виступив по телебаченню і заявив, що звільняє посаду, щоб запобігти політичну кризу і хаос
  • Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца 8 жовтня провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту.

Нагадаємо, два роки тому Себастьян Курц призначив нових голів міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту і праці, а також вибрав нового віце-канцлера.

Раніше повідомлялося, що після публікації скандального відео колишній голова країни Себастіан Курц більше не збирається співпрацюватизі своїм віце-канцлером

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновірус за тиждень

90 079

захворіло за тиждень в Україні

+39%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти