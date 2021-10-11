Глава МЗС Австрії став новим канцлером

Колишній канцлер тепер займе крісло депутата Національної ради

Призначений канцлер Австрії Александер Шалленберг. Фото: esan.tv

Александер Шалленберг сьогодні, 11 жовтня, прийняв присягу на посаду канцлера Австрії.

Про це повідомляє AFP.

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Зазначимо, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив в суботу, що через розслідування, яке ведеться стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою, він прийняв рішення залишити пост канцлера Австрії.

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Що відомо про корупційний скандал

В Австрії заглибився політична криза через корупційний справи проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції зажадали зміни глави уряду. Після цього Курц заявив, що йде у відставку і запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберг в якості свого наступника.

Себастьян Курц вже виступив по телебаченню і заявив, що звільняє посаду, щоб запобігти політичну кризу і хаос

Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца 8 жовтня провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту.

Нагадаємо, два роки тому Себастьян Курц призначив нових голів міністерств оборони, внутрішніх справ, транспорту і праці, а також вибрав нового віце-канцлера.

Раніше повідомлялося, що після публікації скандального відео колишній голова країни Себастіан Курц більше не збирається співпрацюватизі своїм віце-канцлером