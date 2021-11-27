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Генерал Бурба йде до суду із заявою проти Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 листопада, 00:11
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Колишній головний розвідник Міноборони таким чином відреагував на звинувачення президента
Протистояння Зеленського з Бурбою перейде до судової площини / Колаж "Сьогодні"
Протистояння Зеленського з Бурбою перейде до судової площини / Колаж "Сьогодні"

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016-2021 роках Василь Бурба заявив про намір звернутися до суду після того, як президент Володимир Зеленський під час пресмарафону звинуватив його у торгівлі секретними даними та інших можливих злочинах.

Про це він сказав під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Бурба пояснив звинувачення

"Виступ президента був доволі емоційний. Такі емоції я не можу собі дозволити як військовослужбовець. Водночас і проігнорувати я не можу слова президента на свою адресу. Я змушений із завтрашнього дня звернутися до суду, і хай суд поставить крапку в цьому питанні", – сказав колишній головний розвідник Міноборони.

Василь Бурба також окремо пояснив звинувачення на свою адресу щодо проживання в елітному будинку у Конча-Заспі. Відзначимо, що Володимир Зеленський заявив, що Бурба – "аферист", який нібито зробив ремонт у будинку за 11 млн грн. Колишній начальник ГУР МО визнав, що проживав у цьому держбудинку разом зі своєю родиною і робив ремонт, але, за його словами, значно дешевший і не задля комфорту.

Будинок Бурби

Бурба розповів, що вкладав гроші у будинок через безпекове питання, а після виселення не вимагав гроші за це, а після користування повернув будинок у власність державі. Окремо він згадав і про звинувачення Зеленського у "торгівлі інформацією, яка є секретною". За словами Бурби, це нібито неможливо, адже він на своїй посаді чотири роки постійно обмінювався даними із іноземними розвідками.

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"Якби не було би хоча б одного відсотка довіри – цього би не було", – переконує військовий. А інформацію про нібито пропозицію викрасти формулу вакцини від COVID-19, яку також озвучив Володимир Зеленський, Бурба просто назвав неправдою, не вдаючись до подробиць інциденту. "Усе що мене пов‘язує із коронавірусом – це те, що я вакцинований двома дозами", – резюмував він.

"Вагнергейт"

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба. Про це він сказав під час пресмарафону, який транслюють "Сьогодні".
  • Зеленський також заявив, що Україну втягнули у спецоперацію із "вагнерівцями". Він її не схвалив, бо вона була погано опрацьована та існувала загроза турецьким громадянам на літаку з бойовиками, що могло призвести до великого скандалу з Туреччиною.
  • Держбюро розслідувань планує викликати на допит Єрмака через зрив спецоперації, а також можуть покликати навіть Зеленського.

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