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"Справа вагнерівців". ДБР шукає, хто злив журналістам секретні дані

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 12:00
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження
ДБР розслідує витік документів у справі "вагнерівців". Фото: колаж "Сьогодні"
ДБР розслідує витік документів у справі "вагнерівців". Фото: колаж "Сьогодні"

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють джерела витоку документів про діяльність спецслужб у зв'язку з публікацією розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців". Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Що відомо?

Журналістка Яніна Соколова "злила" до Мережі секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно". Також він обурився самим фактом передачі журналістам документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".

Що говорять у ДБР

У межах відкритого кримінального провадження, буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів. А також встановлення військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку".

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Вказано, що провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Розслідування Bellingcat

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