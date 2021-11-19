"Справа вагнерівців". ДБР шукає, хто злив журналістам секретні дані

За цим фактом відкрито кримінальне провадження

ДБР розслідує витік документів у справі "вагнерівців". Фото: колаж "Сьогодні"

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють джерела витоку документів про діяльність спецслужб у зв'язку з публікацією розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців". Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Що відомо?

Журналістка Яніна Соколова "злила" до Мережі секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно". Також він обурився самим фактом передачі журналістам документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".

Що говорять у ДБР

У межах відкритого кримінального провадження, буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів. А також встановлення військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку".

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Вказано, що провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat і The Insider про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі.

Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців". У розслідуванні підтвердили, що начальники СБУ та розвідки мали зустріч із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком за день до перенесення спецоперації, і нібито саме він попросив відкласти її.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat.

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