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Це кінець? У Путіна визнали остаточну втрату України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 17:54
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Москві не подобається, що Україна офіційно заявляє про плани вступити до НАТО
Пєсков зробив гучну заяву щодо України. Колаж "Сьогодні"
Пєсков зробив гучну заяву щодо України. Колаж "Сьогодні"

Кремль цинічно заявляє про повну відсутність відносин з Україною і що вона втрачена для Росії. І це після того, як розпочали війну, а тепер Москва ще й вимагає позбавити Київ перспектив членства в НАТО.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. кремлівський пул.

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"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі? На цьому етапі, так, повністю ... Братський народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян – ми залишимося братнім народом", – сказав він.

Пєсков вважає, що це Україна вороже настроєна стосовно Росії.

"Ви бачите конкретні дії щодо обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини – точніше вони вже були обрубані. Тому стосунків як таких немає", – наголосив спікер Кремля.

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Москві не подобається, що Україна безпосередньо офіційно, на законодавчому рівні декларує свій намір вступити до НАТО.

"Це дуже погано для нас, тому що таким чином неминуче військова інфраструктура НАТО починає рух, дрейф у бік наших кордонів", – резюмував Пєсков.

Що думають Зеленський і Путін про відносини РФ та України

  • Один з улюблених тез президента РФ Володимира Путіна – "Україна і Росія один народ". Один з його принизливих для нас "аргументів" на користь "спорідненості" з росіянами – це поділ на великоросів, білоросів і малоросів за часів Російської імперії. Саме до останніх, як відомо, відносили жителів сучасної України. Путін називав Україну "дітищем СРСР".
  • Один з головних наративів Кремля стосовно України – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших". Путіну навіть вистачило нахабства сказати, мовляв, відносини зіпсувалися не через Крим.
  • Водночас президент Володимир Зеленський відповів на брехню Путіна про "один народ". За його словами, у двох країн є багато спільного – частина історії, сусідство і загальні трагедії, але ми точно не "один народ".
  • Президент розповідав, що відносини України й українського народу до росіян після початку військової агресії зламалися – їх просто немає, а країни стали ворогами. Він пояснював, що думає про відносини з Росією.

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