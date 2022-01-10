То була брехня? Стефанчук прояснив один момент із підозрою Порошенку

Геращенко отримала відповідь від голови парламенту, після чого звинуватила прокуратуру та ДБР у брехні

Стефанчука не повідомили про підозру Порошенку. Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував від правоохоронних органів повідомлення про оголошення підозри народному депутату Петру Порошенку. Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звинуватила Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора у брехні. Про це вона написала у Facebook.

Вона нагадала, що наприкінці грудня зверталася до Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію про нібито вручення підозри п'ятому президентові України.

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"Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував. В той же день "репресивні" (правоохоронні) органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа! І ось маємо офіційну відповідь від голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від "репресивних" органів не отримував. Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР", – написала Геращенко.

Що не так із підозрою?