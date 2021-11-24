То був блеф? У "відставці" Ткаченка несподіваний поворот

Ще 11 листопада міністр повідомив у соцмережах, що подав заяву на звільнення

Ткаченко так і не надіслав до Ради свою заяву про відставку. Фото: колаж "Сьогодні"

Заява міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про подання у відставку не надійшла до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це повідомляє Telegram-канал Українськi Новини із посиланням на відповідь апарату парламенту на запит видання.

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"То був блеф. Олександр Ткаченко не надіслав до Ради свою заяву про відставку з посади Міністра культури. Минуло 11 днів з моменту, як Ткаченко запостив у фейсбуці заяву, але так нікуди її не відправив – ні до Ради, ні до Кабміну. Так він публічно тисне на Зеленського та Шмигаля з метою залишити за собою контроль за Держкіно з бюджетом у півмільярда грн", – йдеться у повідомленні.

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