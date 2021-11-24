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То був блеф? У "відставці" Ткаченка несподіваний поворот

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 14:24
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Ще 11 листопада міністр повідомив у соцмережах, що подав заяву на звільнення
Ткаченко так і не надіслав до Ради свою заяву про відставку. Фото: колаж "Сьогодні"
Ткаченко так і не надіслав до Ради свою заяву про відставку. Фото: колаж "Сьогодні"

Заява міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка про подання у відставку не надійшла до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це повідомляє Telegram-канал Українськi Новини із посиланням на відповідь апарату парламенту на запит видання.

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"То був блеф. Олександр Ткаченко не надіслав до Ради свою заяву про відставку з посади Міністра культури. Минуло 11 днів з моменту, як Ткаченко запостив у фейсбуці заяву, але так нікуди її не відправив – ні до Ради, ні до Кабміну. Так він публічно тисне на Зеленського та Шмигаля з метою залишити за собою контроль за Держкіно з бюджетом у півмільярда грн", – йдеться у повідомленні.

Як розвивалися події

  • 11 листопада 2021 року Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав у відставку, оскільки передачу Держкіно від Мінкультури до управління Кабміну з міністерством ніхто не погодив.
  • Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк навіть назвав можливих кандидатів на посаду міністра.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони не голосуватимуть за його звільнення.
  • 16 листопада депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що профільний комітет виступає проти відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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