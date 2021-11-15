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"Це аморально": Разумков розповів про тиск Банкової на його колег

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 листопада, 08:38
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Ексспікер Верховної Ради розповів, що нардепів намагаються змусити відмовитися від членства у міжфракційному об'єднанні
Разумков заявив, що його колег у Верховній Раді залякують. Фото: колаж "Сьогодні"
Разумков заявив, що його колег у Верховній Раді залякують. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков заявив про серйозний тиск з боку представників Офісу президента та керівництва фракції "Слуга народу" на його прибічників у Верховній Раді.

Про це він заявив у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові та низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально. Але для когось мораль є принципом, за яким він живе, а для когось це порожній звук", – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що людей, для яких їхні принципи будуть основоположними у побудові політичної кар'єри, буде більше.

"Мені б хотілося, щоб людей, для кого це є внутрішнім стрижнем, за яким ця людина будується як особистість у політиці, все ж було більше. Але треба віддати належне колегам, які сьогодні поруч, що вони стійко переносять "тяготи і позбавлення". Тому що ті принципи, з якими вони прийшли, ті принципи, які вони сповідують, вони коштують набагато більше, ніж якісь дріб'язкові речі, які сьогодні пропонуються з боку моїх колег", – зазначив ексспікер ВР.

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Партія Разумкова

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