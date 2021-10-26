Якими ракетами вдарить Україна по Кремлю в разі повномасштабного вторгнення

В Україні є можливі розробки своїх ракет, а також багато розмов про створення ЗРК Patriot .Про це в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі " Україна 24 "Розповів політичний експерт Геннадій Дубов, коментуючи заяву керівника ОП України Олексія Арестович про українських ракетах, які можуть бути спрямовані на Москву.
"У нас є тільки розмови про Patriot (ЗРК Patriot – прим. Ред.) Та можливі свої розробки, але відповідно ми нікуди не рухаємося", – зазначив він.
За його словами, якщо проаналізувати слова Арестович про напад на нас Росії, то чому вона ще досі не напала і як ми збиралися, а головне якою зброєю, від неї захищатися.
"Якщо проаналізувати заяви Олексія Арестович ... Якщо Росія на нас нападе .... Тобто вона ще не напала? У нього тут протиріччя є. Він сказав, що станеться повномасштабне вторгнення. Тобто ми через 5-7 років побудуємо ракету і вдаримо по Москві? у мене в голову не вкладається. Якщо мова буде йти про широкомасштабні воєнні дії, то відповідно ніхто Україні через вказаний період просто фізично не дасть можливість розробити таку зброю ", – зазначив він.
Також він нагадав, що у Міноборони недостатньо коштів для того, щоб вивести на озброєння української армії все новітні вітчизняні розробки.
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"В останні роки в експлуатацію були прийняті ракети" Нептун "," Вільха "і деякі інші новітні зразки озброєння, але скільки з них стало на озброєння? – Анітрохи. Тому що фізично немає бюджету в Міноборони – навіть купувати те, що ми вже розробили ", – зазначив він.
Нагадаємо, 24 жовтня позаштатний радник глави офісу президента України і прес-секретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом.
Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов коментуючи слова Арестович заявив, що Росія серйозно оцінює загрозу можливих поставок британських ракет в Україні.
У свою чергу президент Росії зазначив, що військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для його країни.
Випробування зброї в Україні
- У липні 2021 року Україна провела успішні фінальні випробування "Нептуна" і готова тепер проводити його для армії. Програмне забезпечення для неї теж створено в Україні. Система наведення укомплектована радіовисотоміром, GPS-навігацією і ін.
- На початку квітня цього року також проводилися випробування крилатої ракети. Тоді вражали морську ціль з відстані 100 км.
- Випробування крилатих ракет почалися ще в 2018 році, і кожен раз вони показували відмінні результати, а стріляти можуть майже на 300 км. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет, з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 сек. Він може знаходитися на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин. Варто відзначити, що "Нептун" – це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета. Читайте докладніше про характеристиках ракетного комплексу .