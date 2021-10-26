Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Влада Події

Якими ракетами вдарить Україна по Кремлю в разі повномасштабного вторгнення

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 05:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Міноборони поки що не вистачає коштів, щоб оновити озброєння

В Україні є можливі розробки своїх ракет, а також багато розмов про створення ЗРК Patriot .Про це в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі " Україна 24 "Розповів політичний експерт Геннадій Дубов, коментуючи заяву керівника ОП України Олексія Арестович про українських ракетах, які можуть бути спрямовані на Москву.

"У нас є тільки розмови про Patriot (ЗРК Patriot – прим. Ред.) Та можливі свої розробки, але відповідно ми нікуди не рухаємося", – зазначив він.

За його словами, якщо проаналізувати слова Арестович про напад на нас Росії, то чому вона ще досі не напала і як ми збиралися, а головне якою зброєю, від неї захищатися.

Реклама

"Якщо проаналізувати заяви Олексія Арестович ... Якщо Росія на нас нападе .... Тобто вона ще не напала? У нього тут протиріччя є. Він сказав, що станеться повномасштабне вторгнення. Тобто ми через 5-7 років побудуємо ракету і вдаримо по Москві? у мене в голову не вкладається. Якщо мова буде йти про широкомасштабні воєнні дії, то відповідно ніхто Україні через вказаний період просто фізично не дасть можливість розробити таку зброю ", – зазначив він.

Також він нагадав, що у Міноборони недостатньо коштів для того, щоб вивести на озброєння української армії все новітні вітчизняні розробки.

"В останні роки в експлуатацію були прийняті ракети" Нептун "," Вільха "і деякі інші новітні зразки озброєння, але скільки з них стало на озброєння? – Анітрохи. Тому що фізично немає бюджету в Міноборони – навіть купувати те, що ми вже розробили ", – зазначив він.

Нагадаємо, 24 жовтня позаштатний радник глави офісу президента України і прес-секретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом.

Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов коментуючи слова Арестович заявив, що Росія серйозно оцінює загрозу можливих поставок британських ракет в Україні.

Реклама

У свою чергу президент Росії зазначив, що військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для його країни.

  • Випробування зброї в Україні

  • У липні 2021 року Україна провела успішні фінальні випробування "Нептуна" і готова тепер проводити його для армії. Програмне забезпечення для неї теж створено в Україні. Система наведення укомплектована радіовисотоміром, GPS-навігацією і ін.
  • На початку квітня цього року також проводилися випробування крилатої ракети. Тоді вражали морську ціль з відстані 100 км.
  • Випробування крилатих ракет почалися ще в 2018 році, і кожен раз вони показували відмінні результати, а стріляти можуть майже на 300 км. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет, з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 сек. Він може знаходитися на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин. Варто відзначити, що "Нептун" – це цілий комплекс різної техніки, а не просто ракета. Читайте докладніше про характеристиках ракетного комплексу .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти