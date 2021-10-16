"Є 9 сценаріїв": Арестович розкрив секрети підготовки України до великої війни

Військово-політичне керівництво країни не виключає, що Росія може піти на повномасштабне вторгнення

Арестович розповів, як Україна готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"

Україна розглядає кілька сценаріїв розвитку військової обстановки і здійснює стратегічне планування на випадок, якщо доведеться відбивати повномасштабне вторгнення агресора. Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 радник голови Офісу президента, спікер українського сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, військово-політичне керівництво країни не виключає, що війна з Росією може піти по шляху ескалації і дійде, наприклад, до повномасштабного конфлікту.

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"Здійснено стратегічне планування, дев'ять сценаріїв розглядається. За ними підготовлені заходи від прикордонних провокацій до повномасштабної війни. Це забезпечується безпека країни стратегічна з партнерами країн по НАТО і країнами-сусідами, це планова діяльність. Міністр оборони США прилітає на наступному тижні. Будемо здійснювати наступні етапи планування та взаємодій аж до виробництва спільної з США збройної військової техніки, це також в планах. Будується науково-дослідний центр щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА. – Ред.) під Васильковим з Туреччиною, вже почалося будівництво, рекордний військовий бюджет", – сказав Арестович.

При цьому Київ вирішує не тільки технічне питання, а й законодавче, оскільки для застосування всіляких сил і засобів в різних ситуаціях необхідні і відповідні закони.

"Найголовніше я хотів (сказати), що треба побудувати систему законів, які дозволяють це робити. Цього року прийняті: план оборони, його за 30 років не було як такого, стратегія національної безпеки, стратегія воєнної безпеки, стратегія інформаційної безпеки, закон про національний спротив, закон про розвідку, і багато чого, що дозволить вибудувати систему національної оборони зверху до низу, від нормативно-правової бази до останнього солдата", – підкреслив він.

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