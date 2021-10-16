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"Є 9 сценаріїв": Арестович розкрив секрети підготовки України до великої війни

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 11:01
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Військово-політичне керівництво країни не виключає, що Росія може піти на повномасштабне вторгнення
Арестович розповів, як Україна готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів, як Україна готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"

Україна розглядає кілька сценаріїв розвитку військової обстановки і здійснює стратегічне планування на випадок, якщо доведеться відбивати повномасштабне вторгнення агресора. Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 радник голови Офісу президента, спікер українського сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, військово-політичне керівництво країни не виключає, що війна з Росією може піти по шляху ескалації і дійде, наприклад, до повномасштабного конфлікту.

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"Здійснено стратегічне планування, дев'ять сценаріїв розглядається. За ними підготовлені заходи від прикордонних провокацій до повномасштабної війни. Це забезпечується безпека країни стратегічна з партнерами країн по НАТО і країнами-сусідами, це планова діяльність. Міністр оборони США прилітає на наступному тижні. Будемо здійснювати наступні етапи планування та взаємодій аж до виробництва спільної з США збройної військової техніки, це також в планах. Будується науково-дослідний центр щодо безпілотних літальних апаратів (БПЛА. – Ред.) під Васильковим з Туреччиною, вже почалося будівництво, рекордний військовий бюджет", – сказав Арестович.

При цьому Київ вирішує не тільки технічне питання, а й законодавче, оскільки для застосування всіляких сил і засобів в різних ситуаціях необхідні і відповідні закони.

"Найголовніше я хотів (сказати), що треба побудувати систему законів, які дозволяють це робити. Цього року прийняті: план оборони, його за 30 років не було як такого, стратегія національної безпеки, стратегія воєнної безпеки, стратегія інформаційної безпеки, закон про національний спротив, закон про розвідку, і багато чого, що дозволить вибудувати систему національної оборони зверху до низу, від нормативно-правової бази до останнього солдата", – підкреслив він.

Останні заяви Арестовича

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