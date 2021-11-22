Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Влада Події

Якщо РФ нападе – Україні допоможуть: Данилов надіслав Путіну прозорий натяк

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 листопада, 13:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Секретар РНБО назвав головних союзників нашої країни, які допоможуть у найважчий момент
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Західні партнери України готові надати підтримку у разі настання Росії . Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. інтерв'ю "Укрінформ" .

Данилов зазначив, що США, Велика Британія та Канада є партнерами України і багато нам допомагають.

Реклама

За його словами, країни обмінюються друг з одною розвідувальною інформацією, і тому все в курсі погроз, що відбуваються і насуваються в Україну з боку РФ.

"Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тому майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, то це те, чи настане Путін і якщо буде, то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь-якому випадку, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – зазначив секретар РНБО.

Також він зазначив, що Канаді не буде складно підтримати пропозицію щодо вступу України до НАТО.

"Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, і вважають, що поки що рано приймати таке рішення. У будь-якому випадку, ми зможемо їх переконати і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – зазначив він.

Напад на Україну

  • 21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов розповів про те, що напад планується на кінець січня – початок лютого , а зараз російська сторона проводить низку психологічних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та спровокувати протести, зокрема й проти COVID-вакцинації.
  • Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Москва продовжує запевняти, що передислокація російських військ не несе нікому погроз, а Київ робить заяви, що Росії не можна вірити.
  • 11 листопада агентство Bloomberg повідомило, що США попередили своїх європейських союзників про можливу ескалації конфлікту в Україні . Оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу.
  • Тижнем раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти