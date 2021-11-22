Якщо РФ нападе – Україні допоможуть: Данилов надіслав Путіну прозорий натяк

Західні партнери України готові надати підтримку у разі настання Росії . Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. інтерв'ю "Укрінформ" .
Данилов зазначив, що США, Велика Британія та Канада є партнерами України і багато нам допомагають.
За його словами, країни обмінюються друг з одною розвідувальною інформацією, і тому все в курсі погроз, що відбуваються і насуваються в Україну з боку РФ.
Далі по темі
"Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тому майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, то це те, чи настане Путін і якщо буде, то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь-якому випадку, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – зазначив секретар РНБО.
Також він зазначив, що Канаді не буде складно підтримати пропозицію щодо вступу України до НАТО.
"Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, і вважають, що поки що рано приймати таке рішення. У будь-якому випадку, ми зможемо їх переконати і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – зазначив він.
Напад на Україну
- 21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов розповів про те, що напад планується на кінець січня – початок лютого , а зараз російська сторона проводить низку психологічних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та спровокувати протести, зокрема й проти COVID-вакцинації.
- Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
- Москва продовжує запевняти, що передислокація російських військ не несе нікому погроз, а Київ робить заяви, що Росії не можна вірити.
- 11 листопада агентство Bloomberg повідомило, що США попередили своїх європейських союзників про можливу ескалації конфлікту в Україні . Оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу.
- Тижнем раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.