Якщо РФ нападе – Україні допоможуть: Данилов надіслав Путіну прозорий натяк

Секретар РНБО назвав головних союзників нашої країни, які допоможуть у найважчий момент

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Західні партнери України готові надати підтримку у разі настання Росії . Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов. інтерв'ю "Укрінформ" .

Данилов зазначив, що США, Велика Британія та Канада є партнерами України і багато нам допомагають.

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За його словами, країни обмінюються друг з одною розвідувальною інформацією, і тому все в курсі погроз, що відбуваються і насуваються в Україну з боку РФ.

"Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тому майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, то це те, чи настане Путін і якщо буде, то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь-якому випадку, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – зазначив секретар РНБО.

Також він зазначив, що Канаді не буде складно підтримати пропозицію щодо вступу України до НАТО.

"Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, і вважають, що поки що рано приймати таке рішення. У будь-якому випадку, ми зможемо їх переконати і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – зазначив він.

Напад на Україну