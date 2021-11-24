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"Ще втратив у вазі": кохана Саакашвілі розповіла про його стан

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 16:08
В закладинки
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Саакашвілі внаслідок голодування дуже схуд
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі посттравматичний синдром, він дуже слабкий після голодування. Про те, що з ним зараз відбувається, розповіла у програмі "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат із "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Говорячи про стан здоров'я Міхеїла – все приблизно в тому стані, що й було два дні тому. Він постійно під наглядом лікарів, але стан не покращується, тому що в тому стані, в якому він був, уже реанімаційному, потрібні тижні для того, щоб здобути якісь серйозні успіхи", – сказала Ясько.

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Також вона розповіла, що через тривале голодування Саакашвілі ще сильно втратив у вазі і він дуже ослаблений зараз.

"Він навіть втратив ще вагу з того моменту, як його вже перевели до військового шпиталю. Він почувається фізично дуже слабким. Посттравматичний синдром, на жаль, у нас є. Але я вірю, що з часом це може змінитися, але треба, щоб це змінювалося на свободі", – розповіла кохана політика.

Стан здоров'я Саакашвілі

Що цьому передувало

Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття затримали . У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я.

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