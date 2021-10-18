Ще не відправили? В якому випадку "венеціанка" розгляне закон про олігархів

Зеленський пояснив, чому Разумков так поспішав відправити законопроєкт до Венеціанської комісії ще до другого читання

Без підпису Зеленського "венеціанка" не візьметься за скандальний закон. Колаж "Сьогодні"

Закон про олігархів передадуть Венеціанській комісії тільки після того, як документ буде підписаний президентом України.

Про це заявив в ефірі телеканалу ictv глава держави Володимир Зеленський.

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На репліку ведучого, що законопроєкт вже відправлений до Венеціанської комісії, президент відповів негативно: "Ще не відправили, ні".

"З Джанні Букіккіо (главою "венеціанки". – Ред.) ми непогано знайомі. Він був досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов другого читання, він був не підписаний президентом. Він хотів би побачити, і це його пряма мова, законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України. І тоді ми від них отримуємо висновки", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ексспікер Ради Дмитро Разумков хотів якомога швидше відправити законопроєкт "венеціанці", щоб вплинути на депутатів не голосувати за документ у другому читанні.

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"Це був політичний крок, вважай дріб'язковий і помилковий. Тому я і подзвонив Букіккіо та пообіцяв йому відправити законопроєкт, який буде підписаний президентом України", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 10 вересня Дмитро Разумков заявляв, що передав законопроєкт після першого читання до "венеціанки", а 16 вересня Комісія підтвердила, що отримала відповідний запит від українського парламенту. У відповідь Комісія повідомила Разумкову, що дасть свої висновки щодо законопроєкту аж в середині грудня.

Що не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.

Наступного дня після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.