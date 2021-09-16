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Екс-нардепа Балашова після нападу на слідчого відправили в СІЗО

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 вересня, 21:36
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Балашов заявив, що не буде платити заставу, а краще "посидіти на Лук'янівці, відпочити, почитати книги"
Колишнього депутата Геннадія Балашова відправили в СІЗО
Колишнього депутата Геннадія Балашова відправили в СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Печерський районний суд Києва відправив колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова, який побився зі слідчим, у СІЗО.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ оперативний" і "Страна".

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Геннадій Балашов зараз очікує конвой, який доставить його до Лук'янівського СІЗО.

"Я не буду платити ні заставу, ні суддям, ні прокурорам, нікому взагалі. Я законослухняний громадянин, тому вимагання у вигляді 10 мільйонів, які вони намагаються отримати у вигляді застави – нічого не вийде. Мені краще посидіти на Лук'янівці, відпочити, почитати книги , але платити не буду", – заявив Балашов.

Рішення суду по Балашову. Фото "Страни"

Напад Балашова на слідчого

  • 16 серпня о 16:00 Балашов прибув у райуправління на допит по одному з п'яти відкритих проти нього справ, а через дві години його затримали.
  • За попередніми даними, під час допиту екс-нардеп напав на слідчого.
  • Адвокат Балашова Ігор Черезов розповів, що його підзахисного затримали в порядку 208-ї статті КПК.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

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Ми також писали, що на засіданні Конотопської міськради мер міста Артем Семеніхін облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качура, причому з пляшки, яку приніс нардеп. Конфлікт ледь не закінчився бійкою.

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