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Екс-мер Харкова Добкін став дияконом

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 квітня, 09:53
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Тепер до Добкіна слід звертатися "отче"
Добкін став священнослужителем
Добкін став священнослужителем / Фото: Колаж: Сьогодні

Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив обряд та поставив екс-мера Харкова Михайла Добкіна у сан диякона УПЦ МП. Про це повідомляє прес-служба Харківської єпархії.

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"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", – йдеться у повідомленні.

Батько ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".

Добкін програв вибори у Харкові

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