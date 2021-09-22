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Їхав без охорони – нові подробиці замаху на помічника Зеленського

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 12:36
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Унаслідок нападу на Сергія Шефіра вогнепальні поранення отримав його водій
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Невідомі відкрили вогонь по автомобілю радника президента Сергія Шефіра в момент, коли машина виїжджала з села Лісники. Іномарку обстріляли в правий бік.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела в МВС.

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"Як ми раніше повідомляли, поранений водій. По всій області введена операція "Сирена", її ввели для оперативного упіймання стрілка або стрільців. Стріляли або з авто, або засади – це зараз з'ясовуємо", – додали в МВС.

У свою чергу в УДОУ сайту "Сьогодні" повідомили, що в день нападу Шефір був не під охороною.

"Обстріл міг бути актом залякування або тиску з бізнес-причин або ж політичних мотивів", – сказало джерело в УДОУ.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

  • Починав свій творчий шлях з ігор КВН в Кривому Розі.
  • Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
  • У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
  • 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
  • Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.
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Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили більше 10 куль.

Унаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

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