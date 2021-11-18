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Ледь стоїть на ногах. У Грузії заявили про критичний стан Саакашвілі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 листопада, 09:40
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Група лікарів дала свій висновок щодо стану політика у в'язниці – він не втішний
Саакашвілі просять терміново перевести до нормальної клініки. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі просять терміново перевести до нормальної клініки. Колаж "Сьогодні"

Група лікарів під егідою грузинського омбудсмена констатувала – за багатьма життєвими показниками стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі критичний. Його рекомендували перевести до цивільної багатофункціональної клініки.

Про це пише Інтерфакс.

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Ця група діє паралельно створеному владою консиліуму лікарів і дала свій висновок щодо стану політика у в'язниці.

"Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування Саакашвілі, який перебуває в такому критичному стані. Оскільки Михайло Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем його стан буде погіршуватися. Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", – сказав лікар Георгій Григолія.

У свою чергу одна з лідерів грузинської опозиції Ека Херхеулідзе, яка зустрілася з Саакашвілі у тюремній лікарні, підтвердила його "вкрай важкий" стан.

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"У Михайла Саакашвілі сьогодні різко підвищився тиск. Він важко пересувається і не в змозі тримати рівновагу, стоячи на ногах", – сказала вона.

У Саакашвілі справи все гірші

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