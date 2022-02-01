Джонсон звернувся до Путіна: Якщо ти тримаєш пістолет біля скроні України – ми діятимемо!

Йдеться про безпеку не лише України, а й усієї Європи, зазначив британський прем'єр

Британський прем'єр попередив Путіна щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін "тримає пістолет біля скроні України".

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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"Можу сказати, що ми зараз бачимо розвіддані, які говорять про напружену ситуацію. Є підготовка різного плану до військової кампанії. Звичайно, Велика Британія намагається грати об'єднуючу роль для Заходу. Справді, йдеться про Україну, і це дуже важливо для нас. Але мова йде і про щось більше, про цілу європейську архітектуру безпеки", – заявив Джонсон.

Борис Джонсон / Фото: Офіційний сайт президента України

За його словами, Велика Британія не хоче, щоб президент Путін досяг своєї мети, оскільки він тримає "дуло пістолета біля скроні України" і цим намагається змусити Захід змінити свої підходи.

"Росія хоче підірвати наші основи життя, створити "нову Ялту". Йдеться не лише про Україну, мова про сферу впливу Росії – Молдова, Грузія, інші країни. Це абсолютно неприйнятно, тому сьогоднішній момент надзвичайно важливий, надзвичайно важливо стояти пліч-о-пліч з Україною", – наголосив британський прем'єр.

Зеленський не виключає великої війни у Європі

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою допустив можливість повномасштабної війни в Європі. За його словами, українці, бачачи, як живуть люди на окупованих Росією територіях, захищатимуть свою землю до кінця.

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"Окупації якогось міста чи території не буде, а буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. Тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі повномасштабна", – заявив він.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.

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Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.