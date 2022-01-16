"Достатньо подивитися в дзеркало": Кулеба жорстко поставив на місце Путіна через НАТО

Глава МЗС нагадав, що Україна свій вибір давно зробила

Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО лежить виключно на нашій державі та 30 країнах-членах Альянсу. За його словами, Україна давно ухвалила рішення.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild.

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"Ми прагнемо членства в НАТО, так сказано в нашій Конституції і в нашій національній стратегії зовнішньої політики. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО — це оборонний альянс, який не примушує до вступу жодної країни", – сказав він.

За словами Кулеби, парадокс у тому, що дії Росії мотивують сусідні із нею країни шукати колективну безпеку в НАТО.

"Росія десятиліттями створювала вздовж своїх меж пояс конфлікту і в різних формах підривала безпеку практично всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче зрозуміти, чому його сусіди прагнуть членства в НАТО, йому достатньо лише подивитися у дзеркало", – підсумував глава МЗС.

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Путін проти України в НАТО