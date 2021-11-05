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Депутати не хочуть розповідати, вакцинувалися вони чи ні

Наталія Магдик Наталія Магдик
5 листопада, 20:14
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За законом – інформація про стан здоров'я не підлягає розголошенню
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Перший віце-спікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відмовився відповідати на питання про те, скільки нардепів захворіло.

"Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати, то це порушення прав щодо персональних даних" – сказав він.

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Нагадаємо, що:

Для входу в Раду потрібна наявність:

  • Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
  • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
  • негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
  • довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином.

Довідка

Відповідно до ст. 39-1 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані під час його медичного обстеження

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Ситуація з коронавірусом у Раді

  • За словами нардепа Михайла Радуцького політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає. У свою чергу, голова парламенту Руслан Стефанчук розповів, що кількість вакцинованих народних депутатів буде відомо після моніторингу COVID-сертифікатів, які перевірятимуться під час допуску до будівлі Верховної Ради.
  • цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
  • Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.

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