Грошей на зміцнення кордону України майже не дали – Стефанчук назвав причину

Із необхідних 17 млрд гривень знайшли менше мільярда

Стіна залишиться дірявою - немає грошей / Колаж "Сьогодні"

У поточному бюджеті на зміцнення державного кордону передбачено лише 900 мільйонів гривень із необхідних 17 млрд грн. Все тому, що незрозуміло, звідки взяти всю суму.

Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс" повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Реклама

Ситуація

"Це величезні гроші. Потрібно розуміти, звідки їх взяти. І тому було сформовано пропозицію про те, що насамперед необхідно для покращення безпеки, та визначено саме ту суму, про яку ви згадали. Тобто перший, так би мовити, транш ми передали", — розповів Руслан Стефанчук.

Не менше, ніж українських колег, брак фінансування хвилює наших сусідів — Польщу та Литву. За словами голови Верховної Ради, він обговорював це питання у Варшаві зі своїми іноземними колегами. Тоді спікерові довелося зв'язуватися з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, щоб переконати європейців, що наш кордон стримає потік мігрантів. До речі, саме Монастирський уперше озвучив у Верховній Раді суму 17 мільярдів, необхідну для облаштування кордонів.

Також Руслан Стефанчук визнав, що на сьогодні залишається незакритим питання щодо демаркації кордону взагалі. "Тобто за 30 років у нас не було створено ситуації безпеки на кордоні, і вперше це почало вирішуватися зараз", – зазначив спікер.

Реклама

Проект "Стіна"