Грошей на зміцнення кордону України майже не дали – Стефанчук назвав причину

У поточному бюджеті на зміцнення державного кордону передбачено лише 900 мільйонів гривень із необхідних 17 млрд грн. Все тому, що незрозуміло, звідки взяти всю суму.
Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс" повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
Ситуація
"Це величезні гроші. Потрібно розуміти, звідки їх взяти. І тому було сформовано пропозицію про те, що насамперед необхідно для покращення безпеки, та визначено саме ту суму, про яку ви згадали. Тобто перший, так би мовити, транш ми передали", — розповів Руслан Стефанчук.
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Не менше, ніж українських колег, брак фінансування хвилює наших сусідів — Польщу та Литву. За словами голови Верховної Ради, він обговорював це питання у Варшаві зі своїми іноземними колегами. Тоді спікерові довелося зв'язуватися з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, щоб переконати європейців, що наш кордон стримає потік мігрантів. До речі, саме Монастирський уперше озвучив у Верховній Раді суму 17 мільярдів, необхідну для облаштування кордонів.
Також Руслан Стефанчук визнав, що на сьогодні залишається незакритим питання щодо демаркації кордону взагалі. "Тобто за 30 років у нас не було створено ситуації безпеки на кордоні, і вперше це почало вирішуватися зараз", – зазначив спікер.
Проект "Стіна"
- На початку грудня повідомлялося, що Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією. Про надання 1,4 млн євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні, посол ЄС Матті Маасікас.
- Монастирський своєчасно попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 млрд грн на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1 тис. 505 км вздовж кордону з Росією та 1 тис. 84 км. вздовж кордону з Білоруссю.
- Нещодавно колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що половина кордону України з Росією без огорожі. Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти із президентської програми "Велике будівництво".