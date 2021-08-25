День незалежності Молдови: Зеленський їде до Кишинева

Молдову також відвідають в ці дні президенти Румунії Клаус Йоханніс і Польщі Анджей Дуда – проведуть ряд офіційних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський, після святкування Дня Незалежності України, відправляється з робочою поїздкою в Молдову. Він візьме участь в урочистостях в Кишиневі, організованих з нагоди тридцятиріччя незалежності країни, які відбудуться 27 серпня.

Реклама

Про це повідомили в адміністрації президента Молдови, пише Newsmaker.

Крім Зеленського, Молдову також відвідають президенти Румунії Клаус Йоханніс і Польщі Анджей Дуда.

Всі урочистості пройдуть на площі Великих національних зборів. Після цього піде ряд двустороонніх зустрічей.

Відносини України і Молдови – йде будівництво нового моста

У Вінницькій області розпочали підготовчі роботи до будівництва Ямпільського мосту через Дністер. Він стане частиною транспортного коридору між Україною і Молдовою і продовженням автодороги Р-08 Немирів – Ямпіль. Завершити роботи планують до кінця 2022 року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Реклама

Компанія-підрядник ТОВ "СП "Автострада" знімає шар родючого грунту, вирубує поросли і влаштовує майданчики для техніки.

"Міст будуємо в околицях міста Ямпіль і недалеко від молдавського села Косеуць. Під'їздом до нього з української сторони стане автодорога Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншого боку він приєднається до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока", – йдеться в повідомленні.

Зараз Україну і Молдову з'єднує міст в зоні КПП "Могилів-Подільський – Отач" і міст на пункті пропуску "Бронниця – Унгурь", на якому дозволена вага транспортних засобів не перевищує 3,5 тонни. На КПП "Ямпіль – Косеуць" працює тільки застаріла поромна переправа.

Новий міст у Ямполі поліпшить зв'язок між двома сусідніми країнами і дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ – Кишинів.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні":