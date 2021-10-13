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Навіть в Африці не сховається: Київ оголосив "полювання" на Поклонську

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 жовтня, 18:27
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Експрокурор Криму пролетіла на виборах в Держдуму і її заслали куди подалі, але і там у неї можуть бути проблеми
Поклонська від українського правосуддя не сховається навіть в Кабо-Верде. Колаж "Сьогодні"
Поклонська від українського правосуддя не сховається навіть в Кабо-Верде. Колаж "Сьогодні"

У "колишнього головного прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської можуть виникнути проблеми в африканській республіці Кабо-Верде, куди вона була призначена послом Росії, оскільки Київ уже повідомив цій країні про злочинну діяльність новоспеченого дипломата. Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС України Олен Ніколенко.

Він нагадав, що в Україні Поклонську розшукують за державну зраду, а також вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

"Сховатися не вийде навіть у Африці. МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської", – сказав Ніколенко.

Чим "відзначилася" Поклонська в Україні і Росії

  • Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014-го була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу. Проти Наталії Поклонської в Україні розслідуються два кримінальних провадження. А ще в 2014 році вона була оголошена в розшук.
  • Поклонська незаконно стала "депутатом" Держдуми у 2016 році за списком партії Володимира Путіна "Єдина Росія" через проведення виборів в окупованому Криму.
  • В період "депутатства" вона відзначилася дивними ініціативами. У 2020 році вона пропонувала перейменувати законопроєкт "Про профілактику сімейно-побутового насильства в РФ" в "Закон про зміцнення і збереження сім'ї", заявивши також про намір запропонувати до нього поправки.
  • А в 2017 році пропонувала правки до законів, які дозволили б позбавлятися громадянства України і отримувати громадянство Росії всього лише надіславши поштою відповідну заяву про відмову від громадянства в органи влади України.

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