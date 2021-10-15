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Тиск Заходу у справі Саакашвілі: посол Грузії викликаний в МЗС Польщі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 11:58
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Тбілісі нагадали про його євроатлантичні прагнення
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Грузинським дипломатам доводиться відповідати за дії свого уряду / Колаж "Сьогодні"

Посол Грузії в Варшаві викликаний в МЗС Польщі для обговорення стану здоров'я затриманого третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву польського зовнішньополітичного відомства в Twitter.

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Заява

"Погіршення здоров'я Міхеїла Саакашвілі після його арешту сьогодні обговорили в МЗС Польщі з повіреним у справах Грузії в Польщі. Прозорість, прихильність верховенству закону і утримання від політичних дій важливі для досягнення євроатлантичних устремлінь Тбілісі", – сказано в повідомленні зовнішньополітичного відомства Польщі.

Раніше МЗС України запрошувало представників посольства Грузії в нашій країні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.

Другий тиждень голодування

  • На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії почалися проблеми зі здоров'ям. Про це заявив адвокат політика.
  • Раніше член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе розповів сайту "Сегодня", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.
  • Ніколоз Кипшидзе, лікуючий лікар Міхеїла Саакашвілі, який відвідав екс-президента Грузії в тюрмі 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсти і п'є тільки воду.
  • 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
  • Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.

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