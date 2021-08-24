МЗС Росії відмовилося від участі в "Кримській платформі"

У відомстві не бачать можливості для участі в "Кримській платформі" Росії

МЗС РФ відмовилося брати участь у Кримській платформі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до "Кримської платформи". Про це повідомляє ТАСС у вівторок, 24 серпня.

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Як зазначила прессекретар МЗС РФ Марія Захарова, "Кримська платформа", участь в установчому саміті якої взяли 46 країн та Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".

"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності Кримської платформи. Однак не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії з огляду на її цинічну антиросійську спрямованність", – заявила речник відомства.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 23 серпня на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні. Президент України Володимир Зеленський також запросив Росію приєднатися до "Кримської платформи".

Що таке "Кримська платформа"?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчику щодо деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію "Кримської платформи".

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На міжнародному рівні про майбутні ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив наших друзів до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".

Після цього українське МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почалов запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".