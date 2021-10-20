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Мало не з матрьошками: в Москві тепло зустріли ісламістів "Талібану" (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 19:37
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Члени невизнаного уряду Афганістану провели переговори з Лавровим і роздали багато інтерв'ю
Ісламістів, які два місяці тому скинули обраний уряд, дуже тепло зустріли в Москві / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Ісламістів, які два місяці тому скинули обраний уряд, дуже тепло зустріли в Москві / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Москві проходять переговори між представниками уряду Росії і невизнаного світовим співтовариством уряду ісламістського руху "Талібан", який у серпні захопив владу в Афганістані.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, делегацію тепло зустріли представники МЗС Росії і поселили в "Президент-готелі" у центрі Москви, де і відбулися переговори.

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Зустріч з Лавровим

Крім численних інтерв'ю, які охоче беруть у талібів пропагандистські російські телеканали, представники Афганістану зустрілися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Лавров назвав представників талібів "поважною делегацією".

"Завдання досягнення стійкого миру в Афганістані як і раніше актуальне. Запоруку його успішного вирішення бачимо, насамперед, у формуванні по-справжньому інклюзивного уряду, який має у повній мірі відображати інтереси всіх не тільки етнічних, а й політичних сил країни", – передає слова Лаврова на відкритті зустрічі з талібами агентство "Інтерфакс".

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Нагадаємо, що ще місяць тому замість того, щоб вести переговори з лідерами бунтівної провінції Панджшер, її сили опору були розгромлені за допомогою авіації Пакистану, лідери взяті в полон талібами і страчені.

Коментар Кремля

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що контакти з талібами спрямовані на те, щоб зрозуміти ситуацію в Афганістані і їх подальші наміри.

"У Москві сьогодні йде так званий "московський формат", і прямі контакти спрямовані на те, щоб краще зрозуміти, що відбувається в цій державі, які наміри талібів. Тому де-факто дійсно це спілкування здійснюється, де-юре таліби не визнаються світовими державами, також вони не визнані РФ. Але де-факто вони є керівництвом Афганістану", – сказав Пєсков журналістам.

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Чого хочуть таліби

Передусім на зустрічі в Москві ісламісти піднімали питання визнання свого уряду.

"Чому вони не повинні визнавати нас офіційно? Ми контролюємо всю територію Афганістану і ми виконали всі умови і відповідаємо всім стандартам як уряд", – сказав так званий міністр закордонних справ в уряді талібів Амір Хан Муттакі.

Також таліби зацікавлені в розморожуванні активів центрального банку Афганістану за кордоном. "Всі країни-учасниці підтримали розмороження активів центрального банку Афганістану, які, по суті, є надбанням афганського народу", – заявив на підсумковій пресконференції Муттакі.

Контакти з Путіним

  • Президент Росії вирішив особисто не зустрічатися з лідерами руху "Талібан".
  • На початку жовтня МЗС Росії заявило, що для їхньої країни вельми актуально економічне співробітництво з новою владою Афганістану.
  • Раніше після переговорів делегації США з "Талібаном" представник нової влади Афганістану назвав переговори "хорошими" і заявив, що США погодилися на надання Афганістану гуманітарної допомоги, що не пов'язують з офіційним визнанням режиму талібів.
  • Нещодавно з'явилася інформація, що "Талібан" може напасти на сусідній Таджикистан. Вже нібито навіть на кордон відправлені смертники для атак.

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