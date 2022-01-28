"Що за мазохізм?" Зеленський зажадав від Москви дій

Росія має виконувати мінські домовленості, а не просто робити порожні заяви

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У Москві постійно говорять про те, що виступають за врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом, але далі за слова справа не рухається. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу Україна 24, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо Росія каже, що не збирається нападати і виступає за мінські угоди, то вона може показувати кроки, які підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військ, навіщо саме тут навчання? Це ризики, на які всі реагують, це небезпечно. Може бути провокація навіщо це робити, що це за мазохізм, що це за задоволення? У чому сенс? Щоб покласти нашу економіку? Це неможливо. Якщо є питання – давайте обговорювати. Навіщо пропонувати те, що не матиме результату?" – сказав він.

Також він зазначив, що Україна вже 8 років живе у стані війни, і щоб вирішити цю проблему, він готовий стукати у всі двері та пропонувати різні варіанти для врегулювання ситуації на Донбасі.

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"Я б не хотів, щоб Україна була результатом домовленостей Путіна і Байдена. Байден обіцяв, що нічого за спиною України вирішуватися не буде, і я вірю, що так і є, Байден нічого не винен Україні, я його не критикую. Ми хочемо зупинити війну, ми в цьому живемо 8 років... Та я, як президент, маю стукати у всі двері та пропонувати різні майданчики обговорення. Я хочу вірити, що Байден може зробити так, що буде майданчик США – Україна – Росія. Я вірю, що він може нам допомогти", – наголосив Зеленський.

РФ висуває вимоги, але сама не виконує "Мінськ"

З Москви постійно долинають звинувачення, мовляв, Україна не виконує домовленості щодо Донбасу – і так уже не перший рік. Та насправді окупанти ще не дотримувалися повністю жодного перемир'я за всі роки війни – на фронті як стріляли бойовики, так і тривають бої.

Зазначимо, що Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.

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