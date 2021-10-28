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Порошенко звинуватив Зеленського у стеженні: краще займіться коронавірусом

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 18:06
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Порошенко звинуватив Зеленського у переслідуванні опозиції
Біля будинку Порошенка помічено підозріле авто
Біля будинку Порошенка помічено підозріле авто / Фото: Колаж: Сьогодні

За будинком п'ятого президента України та лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком ведеться стеження. Про це повідомляє пресслужба політсили.

"Сьогодні вранці в Козині біля будинку п'ятого президента було зафіксовано автомобіль Volkswagen Універсал білого кольору з затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЄП. Як з'ясувалося, такий номерний знак відсутній в базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів, що означає спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади", – йдеться у повідомленні.

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За фактом незаконного стеження звернулися до Нацполіції. Крім того, політсила вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.

"Володимиру Зеленському та його Офісу, а також усім безглуздим керівникам, яких він привів у владу, потрібно зайнятися ковідом і загрозливою енергетичною кризою. Пане Зеленський, українці задихаються без кисню у лікарнях і незабаром почнуть замерзати у своїх будинках. Очевидно, громадяни України уявляли обіцяний вами кінець епохи бідності не так", – додали в ЄС.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію у рейтингу "Європейська солідарність" Петра Порошенка вийшла на перше місце за популярністю в Україні.

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