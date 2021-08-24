Засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться завтра – що обговорять

Учасники робочої групи повернуться 25 серпня до важливих питань в зоні конфлікту

Тристороння контактна група продовжить роботу. Фото: колаж "Сьогодні"

25 серпня після нетривалої перерви поновлюється робота Тристоронньої контактної групи. Заплановано низку зустрічей.

Реклама

Про це повідомляє ТКГ в Telegram.

Зустрічі заплановані в режимі відеоконференцій за графіком. 25 серпня – засідання в підгрупах, 26 серпня – спільне засідання на рівні глав делегацій.

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту,

забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

політичні аспекти в зв'язку з виконанням Мінських угод,

заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення, тощо.

Мінські угоди

5 вересня 2014 року в Мінську були укладені перші угоди по Донбасу. Тоді в них брали участь представники Росії, України і ОБСЄ, а також там були присутні ватажки "Л/ДНР".

12 лютого 2015 року в столиці Білорусі були підписані другі мінські угоди, але вже на рівні лідерів держав. У переговорах взяли участь президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Через кілька років в Україні заговорили про недоцільність переговорів в Мінську, оскільки Лукашенко основний союзник Путіна і, мовляв, не можна вірити його мирним прагненням. А після початку репресій проти білорусів з серпня 2020 року, в Києві вважали, що Мінськ не може бути майданчиком для досягнення миру.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук говорив, що Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру і Київ хоче перенесення переговорів в іншу країну, наприклад, до Польщі, Швейцарії або Фінляндію.

Реклама

В свою чергу Лукашенко назвав політичною вакханалією ймовірність перенесення ТКГ з Мінська.